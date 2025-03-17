1 yılda 7.2 milyarlık hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD III programı kapsamında, bir yılda 1.079 proje toplam 7.2 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Türkiye ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı çerçevesinde, hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar birçok sektörde girişimciler destekleniyor.Geçen yıla kadar 42 ilde uygulanan IPARD Programı ile hayata geçen AB standartlarındaki yatırımlar, kırsalda ciddi bir talep oluşturdu. Türkiye ve AB arasında yapılan görüşmeler neticesinde, geçen yıl uygulanmaya başlanan IPARD III Programı'nın coğrafi kapsamı genişletilerek 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu dönemde Türkiye'nin ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltilerek, 2024'ten itibaren 7 yıl süreyle uygulanacak IPARD-III Programı'nın toplam bütçesi 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldı.IPARD III Programı kapsamında şu ana kadar 1.079 proje toplam 7.2 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı. Projelerin bir kısmının tamamlanma süreci devam ederken, 337'si ile sözleşmeler imzalandı. Bu projeler hayata geçtiğinde yaklaşık 13 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırılacak. 39 ilde, destek almaya hak kazanan proje sayısı bakımından ilk 5 il ise 56 ile Siirt, 22 ile Bitlis, 15 ile İzmir, 14 ile Batman ve 14 ile Muğla olarak sıralandı.