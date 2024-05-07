10 araçtan sekizi sigortalı

Zorunlu trafik sigortasında yapılan yeni düzenlemeler ilk meyvelerini vermeye başladı. Sigortalılık oranında yukarı yönlü bir trend var. Türkiye'de trafik sigortası güvencesinde bulunan araç sayısı mart sonu itibarıyla 23.3 milyonu geçti. Sigortalılık oranı yüzde 79.5 oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre, zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyon 344 bin 19 oldu. Her 10 araçtan sekizi yollarda sigortalı olarak seyahat ediyor. Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı mart sonunda 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25.18 olarak gerçekleşti.Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235'inin zorunlu trafik sigortası olmadığı belirlendi. Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı yüzde 94.29 ile otomobilde görüldü. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin 14 milyon 612 bin 765'inin zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Otomobil grubunu yüzde 89.79 ile kamyonet, yüzde 80.94 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 80.55 ile minibüs izledi. En düşük sigortalılık oranı yüzde 35.83 ile motosikletlerde gerçekleşti. Tescilli 5 milyon 323 bin 177 motosiklet bulunurken, sigortalı motosiklet sayısı 1 milyon 907 bin 158 oldu. Kaskoda ise yüzde 48.28 ile en yüksek oran kamyon grubunda görüldü. Bu grupta poliçe sayısı 469 bin 357 oldu. İkinci sırada yüzde 35.04 ile otomobiller, üçüncü sırada yüzde 26.64 ile otobüsler yer aldı. Motosikletlerin ise yüzde 0.42'si için kasko yaptırıldı.Son yıllarda yedek parça fiyatlarındaki artış, bedeni hasarları ve işçilik ücretini etkileyen asgari ücret ve değer kaybı maliyetlerine doğrudan etki eden araç bedellerindeki yüksek değişim sigorta şirketlerinin trafik sigortası hasar maliyetlerini önemli ölçüde etkiledi. Araçların daha teknolojik üretilmesi, onarım maliyetlerindeki artış nedeniyle dosya başına ödemelerde yükselişe yol açtı. Sigorta şirketlerinin 2023'ün ilk çeyreğine göre ödedikleri hasar bedeli yüzde 112 artışla 24.8 milyar liraya yükseldi.Değişen ekonomik koşulları göz önünde bulunduran Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortalının menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hasar maliyet endeksi uygulamasına geçti. Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olan bu endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor. Yeni uygulamaya rağmen poliçe primlerinin maliyet artışlarını karşılayamaması sebebiyle serbest tarife vurgusu yapan TSB, sigorta şirketlerinin sağladıkları güvencenin maliyetini öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak için kısa ve orta vadeli farklı çözüm önerileri üzerine odaklanıyor.