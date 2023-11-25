10 ayda 50 milyonu aşkın turist geldi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB) bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da katıldığı ve Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongre, yerli ve yabancı turizm paydaşlarını bir araya getirdi.Kongrede konuşan Bakan Ersoy, turizmde dolu dolu bir yılın daha sonuna geldiklerini belirterek, "Yılbaşında 55.6 milyar dolar turizm geliri hedefledik. Ancak sonrasında Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yaşandı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen hedefe çok yakınız" dedi. Ekim ayı turizm verilerini de paylaşan Bakan Ersoy, "2023 yılı Ocak-Ekimde toplam ziyaretçi sayısı 50.2 milyon kişiyi aştı. Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.58'lik artış gösterdi. 9 aylık turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 42 milyar dolara ulaştı. Kişi başı gecelik harcamayı da yılsonunda 100 dolarla tamamlayacağız" diye konuştu.TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı, dünyada Türkiye'nin artık süper lig oyuncusu olduğunu söyledi.AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kavaloğlu da, Antalya'nın da ülke turizminin güç kazanmasında önemli paya sahip olduğunun altını çizdi.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ise, turizm sektörüne yönelik 1 milyar dolarlık kredi bakiyesinin 2 yıllık süreçte 2 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini belirterek, "2024-2025'in sektör için yatırım, 2026'nın ise patlama yılı olacağını düşünüyoruz" dedi.