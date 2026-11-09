10 ayda 54.5 ton uyuşturucu maddeye el konuldu

Ticaret Bakanlığı
gümrük muhafaza ekipleri, ocak-ekim döneminde 54 ton 480 kilogram uyuşturucu maddeye geçit vermedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin yurda girişinin önlenmesi amacıyla kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Ocak-ekim dönemindeki operasyonlarda 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara, 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü, 20 milyon 675 bin 55 sigara filtresi ve kağıdı olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi" denildi.