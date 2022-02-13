10 kadından 8’i altınını ekonomiye kazandırmak istiyor

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Ekonomi Modeli'nin bir parçası olan yastık altı altın için önemli adımlar atıldı. 1 Mart'tan itibaren 81 il genelinde başlayacak olan yeni sistemin en dikkat çeken özelliği 'fiziki altın'ın artık kolaylıkla altın, repo ve katılım hesaplarına yatırılarak sisteme kazandırılması. Bununla beraber vatandaş altın ile hem değer koruması sağlayacak hem de risksiz ekstra bir kazanç sağlamış olacak.
KADIRLARIN GÜVENİYOR
Tahmini 5 bin ton hacminde ve 300 milyar dolar değerindeki evdeki altın tasarruflarının yöneticileri ise elbette kadınlar. Türkiye İş Kadınları Derneği
'nin (TİKAD
) atıl durumda bekleyen yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili AGS Global
'e yaptırdığı kamuoyu araştırma raporuna göre, tasarruf sahibi kadınların yüzde 99.7'sinin en güvenilir bulduğu yatırım aracının altın olduğu ortaya çıktı. En yakın takipçisi gayrimenkul ise katılımcıların yüzde 52.2,'si tarafından "güvenilir bir yatırım aracı" olarak nitelendiriliyor. Diğer yandan; kadınlar altından sonra en çok döviz (yüzde 23.2) ve Türk Lirası
(yüzde 19.9) birikimi gerçekleştiriyor.
6 YILDIR YASTIK ALTINDA
Altınların ortalama 6.2 yıl muhafaza edildiği ifade edilirken, araştırmadan elde edilen en dikkat çekici bulgulardan biri de kadınların yüzde 72.8'inin altınlarını bankada muhafaza etmediğini belirtmesi oldu. Buna bankada "fiziki" olarak muhafaza edenler de eklendiğinde, her 10 kadından 8'inin altın tasarrufları ekonomiye kazandırılmayı bekliyor.
KADINLARIN % 48.9'U KENDİ KARAR VERİYOR
Rapora göre, öne çıkan bulgular ise şöyle sıralanıyor:
Altın tasarrufu olan kadınların yüzde 72.7'si evli, ortalama yaşları 38 ve yine yüzde 72.7'si ev kadını.
Tasarruf sahibi kadınlara göre en güvenilir yatırım aracı yüzde 99.7 ile altın. İkinci sırada gayrimenkul, üçüncü sırada ise döviz var.
Kadınların yüzde 48,9'u tasarrufları hakkında kendi başına karar verebildiğini belirtirken, yüzde 45.5'i ise eşini sürece dahil ettiğini ifade ediyor.
Kadınların yüzde 96.2'si altını birikim olarak nitelerken, ziynet-süs diyenlerin oranı ise yüzde 45.4.
GÜVENCE SİSTEMİ KURULMALI
YASTIK altı altının ekonomiye kazandırılması sistemine olumlu yaklaşanların, böyle bir sistemde mutlaka bulunmasını istediği özellik, "güvence sisteminin kurulması" (yüzde 37.8) olurken, onu ilave kazanç sunması (yüzde 19.1) takip ediyor. Hükümetten sistemle ilgili beklentiler ise; sigorta, garanti ve benzeri güvence mekanizmalarının kurulması (yüzde 17.6), ilave kazanç sunulması olarak sıralanıyor.