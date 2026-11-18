Vienna Insurance Group'un 12 ülkede 12 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, bireylerin sağlık, kaza ve dolandırıcılık risklerini olduğundan düşük değerlendirdiğini ortaya koydu. Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü kanser, kalp krizi ve felç riskini hafife alırken, araştırma genelinde bu oran yüzde 60'a ulaştı.Haziran-ağustos döneminde 18-65 yaş aralığındaki 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada sağlık, kazalar, hırsızlık ve çevrim içi dolandırıcılık dahil 10 farklı risk incelendi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 61'i kanser, kalp krizi ve felç gibi ciddi hastalıkların görülme sıklığını olduğundan düşük tahmin ediyor. Bu oran Avusturya'da yüzde 70'e ulaşırken Türkiye'de yüzde 40 düzeyinde kaldı. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de finansal güvenceye yönelik talep ile mevcut sigorta koruması arasındaki fark oldu. İncelenen bütün ülkelerde finansal koruma için ödeme yapma isteğinin mevcut sigorta teminatı düzeyinin üzerinde olduğu belirlendi.VIG CEO'su Hartwig Löger, risklerin gerçekçi değerlendirilmesinin önleyici tedbirler ve finansal dayanıklılık açısından önem taşıdığını vurguladı. Bulgular, sağlık, hayat, ferdi kaza ve siber sigortalarda risk farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!