10 milyon yatırımcıya ulaşacağız

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, sermaye piyasalarındaki yatırımcı artışına dikkat çekerek, yakın zamanda 10 milyon yatırımcıya ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. Karagöz, "Yatırımcı sayımız 1.2 milyondan 6.4 milyona çıktı, Ekim 2023'te ise 8.5 milyon seviyesine ulaştı. Eskiden sermaye piyasaları varlık- lı bir kesime hitap ediyordu, bugün ise yatırımcıların yuzde yüzde 75'i 50 bin TL'nin altında bakiyelerle işlem yapıyor. Bu da sermaye piyasalarının tabana yayıldığını gösteriyor" dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

Karagöz, son 5 yılda 193 şirketin halka arz edildiğini ve 10 milyar dolarlık bir finansman kaynağı yaratıldığını belirterek, "Şu anda 130 şirketin halka arz başvurusu bekliyor. Talep hem yatırımcı tarafında hem arz tarafında güçlü şekilde devam ediyor" diye konuştu. Karagöz, TSP Yatırımcı Buluşmaları'nın 6 Ekim'de başlayacak "Dünya Yatırımcı Haftası" etkinlikleri ve Kasım'da yapılacak "Sermaye Piyasaları Kongresi"nin yatırımcı bilincini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.