10 milyon euro’luk yıldız futbolcunun 10 euro’luk sigortası yok

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Mauro İcardi, ilk 11'de başladığı UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçınıı tamamlayamadan sakatlanmıştı. Sezonu kapatan ve en az sekiz ay yeşil sahalardan uzak kalacak İcardi'nin aldığı ücret ve bonservis bedeli de Türk futbol tarihinin en yükseklerinden biri. 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenen ve yıllık ücreti 6 milyon euro olan İcardi'nin sakatlanmasının ardından akıllara ilk gelen sorulardan biri de 'sigortası var mı?' oldu.İcardi'nin Türkiye'deki pek çok futbolcuda olduğu gibi kulübü Galatasaray tarafından yapılmış bir sigortası yok. 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan Mauro Icardi'nin sözleşmesinde herhangi sigorta bulunmuyor. Yıldız oyuncunun şimdilik kontratının dondurulmasının gündemde olmadığı ve maaşının ödenmeye de devam edileceği ifade edildi. Yönetim, ameliyat sonrası süreçte ne yapacağına karar verecek. Türkiye'de kulüplerin sigorta yaptırmamasının ardında milyon euro'ları bulan maliyetler yer alıyor. Ancak 250 milyon euro'ları zorlayan bonservis bedelleri ve 50 milyon euroları bulan ücretler dikkate alındığında riske edilen miktar oldukça yüksek denebilir. Türkiye'de Magdeburger ve Quick Sigorta gibi firmaların bu alanda sunduğu ürünler var.Avrupa'nın en büyük 5 ligindeki kulüpler geçen sezon sakatlanan oyunculara ödenen ücretlerde 732 milyon euro kaybetti; bu rakam önceki sezonlara göre artış gösterirken bu sezon daha da genişletilen takvim henüz bu hesaplamaya katılmadı. En büyük kayıp ise Bundesliga'da. Bundesliga kulüpleri, Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'daki en üst liglerde sakatlık nedeniyle kaybedilen toplam 90 bin 547 gün ile en çok sakatlık yaşayan kulüpler listesinde başı çekiyor. Beş ligdeki maliyetin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan İngiltere Premier Ligi takımları en büyük darbeyi aldı. Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonraki iki ayda Premier Lig'de 49 sakatlık yaşandı; bu rakam diğer üst liglerdekinden daha fazla. Almanya Bundesliga ise 46 sakatlıkla ikinci sırada yer aldı. Hesaplamalara göre 5 büyük ligde toplam 4 bin 123 sakatlık kaydedildi.Türkiye'de az da olsa kulüplerin ağırlıklı olarak satın aldığı poliçeler; birincisi ölüm, ikincisi sürekli sakatlık, üçüncüsü de geçici sakatlık. Ölümde ve sürekli sakatlıkta kulüplerin bilançolarındaki aktif değerler dikkate alınıyor. Geçici sakatlıkta da gelir kayıplarında yaşanacak problemler teminat altına alınıyor. Ölüm ve sürekli sakatlık aslında ikisi de önemli. Çünkü sporcular gençken başladıkları için spor hayatına devam edemezse, yorumcu veya teknik direktör olabiliyor.