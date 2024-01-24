10 projeye 20 milyar lira yatıracak

Gayrimenkul sektöründe 22 yıldır faaliyet gösteren Babacan Yapı, yeni yılda proje atağına kalktı. Bugüne kadar 30 projede 4 binden fazla konut ve işyeri hayata geçirdiklerini söyleyen Babacan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, "Önümüzdeki 2 yılda kendi arsalarımız üzerinde geliştireceğimiz 10 projeye toplamda 20 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi. 2024'ü yatırım yılı ilan ettiklerini söyleyen Babacan, önümüzdeki dönemde finansal yeterliliği yüksek ve öz sermayesi güçlü şirketlerin daha fazla öne çıkacağına dikkat çekti. "Doğru zamanda, doğru hamleler yaptık" diyen Babacan şunları söyledi: "Arazi geliştirme bizim en önemli alanımız. Gayrimenkul sektörünün en önemli maliyeti arsadır. Biz Babacan Yapı olarak bu konuda yere sağlam basıyoruz. Yeni başlayacağımız projeler, Gaziosmanpaşa Küçükköy, Gayrettepe, Halkalı, Başakşehir ve Tuzla'da yer alıyor. Sonraki planlamada ise yine arsaları bize ait olan 4'ü İstanbul ve biri de Gaziantep'te olmak üzere 5 yeni proje eklenecek."