100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi, iki ülkenin devlet başkanları tarafından belirlenmişti.

KEK 20. Dönem Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, bu hedefe ulaşmak için ticaretin dengeli şekilde geliştirilmesi ve mevcut işbirliğinin yeni sektörlerle genişletilmesi üzerinde duruldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör