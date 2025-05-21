100 milyar dolarlık ortak

Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkiler uzun zamandır iyi. Ancak son dönemde atılan adımlar iki ülkeyi birbirine daha çok yaklaştırdı. Hatta bazı alanlarda iyiden iyiye stratejik ortaklık boyutuna ulaşıldı. Bunlardan biri de savunma sanayi. Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilere ilişkin imzalanan ortaklık anlaşması imzalandı.

YENİ FIRSATLAR OLUŞTURUYOR

Bu ortaklık Avrupa'nın hızla büyüyen insansız hava aracı (İHA) pazarında Türkiye'nin etkisini artıracağı belirtiliyor. Avrupa İHA pazarının, önümüzdeki 10 yılda 100 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Ortak üretim tesislerinin hem Türkiye'de hem de İtalya'da kurulması planlanırken bu karşılıklı teknoloji transferi ve tedarik zinciri entegrasyonunu teşvik edecek. Bu işbirliği Türkiye'deki diğer savunma sanayisi firmaları için de yeni fırsatlar oluşturuyor.

KARŞILIKLI 6 MİLYAR $ YATIRIM

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'de bin 610 İtalyan sermayeli firmanın, 5 milyar dolarlık yatırımı var. İtalya'daki Türk sermayesi ise son yıllarda önemli atılım göstererek 1 milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, biz isteriz ki İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler.

İtalya, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 5 ülkeden biri. İki ülke arasında otomotiv, makine, tekstil, kimya, ilaç ve enerji gibi sektörlerin yanı sıra savunma sanayisi, havacılık ve uzay gibi yüksek teknoloji odaklı alanlarda işbirliği potansiyeli yüksek. Yatırımlar otomotiv, enerji, altyapı, lojistik, bankacılık ve gıda gibi sektörlerde yoğunlaştı. Fiat, Pirelli, Eni ve Barilla gibi firmalar Türkiye'de uzun yıllardır çalışıyor. Öte yandan, Türk firmaları İtalya'da tekstil, gıda ve otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere görünür hale gelmeye başladı. Özellikle yüksek teknoloji ve Ar-Ge merkezli yatırımların artışı, İtalya'daki Türk sermayesinin de dönüşüm geçirdiğini gösteriyor.

AMAÇ BÖLGESEL ENTEGRASYON

Türkiye ve İtalya, Avrupa ile Akdeniz'in endüstriyel otonomisini güçlendirmek amacıyla çelik ve kimya endüstrileri başta olmak üzere, çeşitli sektörlerde tedarik zincirleri geliştirme alanında çalışacak. Üretim zincirleri açısından da İtalya ve Türkiye arasındaki sinerji, yapılandırılmış ve uzun vadeli bir işbirliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu işbirliği sadece ekonomik ve ticari tamamlayıcılıkları değil, aynı zamanda daha ileri bir bölgesel entegrasyonu pekiştirmeyi hedefliyor. İtalya, Türkiye'nin Avrupa sistemine entegre olmasını ve erişmesini sağlarken Türkiye de diğer pazarlara ve bölgelere (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya) giden yolu açacak.