100 şirket halka arz edildi 2.3 milyon yatırımcı geldi

Tasarruflarını enflasyona karşı korumak isteyen bireysel yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi son halka arzlarla birlikte yatırımcı sayısının tarihi zirveye çıkmasını sağlarken, finansman arayışındaki şirketler de rotayı sermaye piyasasına çevirdi. Borsa İstanbul'da 2020 sonundan bu yana tam 100 şirket halka açılırken, yatırımcı sayısı da 2 kattan fazla arttıBorsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 23 Mart 2023 tarihi itibarıyla 4 milyon 233 binle tarihi zirveye ulaştı. Yatırımcı sayısında 1 aylık artış 362 bin 514 olarak gerçekleşirken, son 1 yıldaki artış ise 1 milyon 717 bin oldu. Yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 9.36, yıllık bazda ise yüzde 68.2 arttı. Yatırımcı sayısı 2020 sonunda 1 milyon 976 bin kişiye göre yüzde 114 arttı.Endeksteki yükseliş ve katılımcı sayısındaki artışın etkisiyle, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisindeki TL cinsi yatırımlarının payı da zirveye çıktı. Yerli yatırımcıların finansal varlıkları 2020 sonu itibarıyla 5 trilyon 280 milyar lira seviyesinde bulunurken, bunun içerisinde hisse senedinin büyüklüğü 380.8 milyar TL ile yüzde 7.2 pay alıyordu. Döviz mevduatının payı 1 trilyon 789 milyar lira ile yüzde 33.8, TL mevduat ise 1 trilyon 498 milyar lira ile yüzde 28.3 paya sahipti.2023'ün şubat sonu itibarıyla yerlilerin finansal varlıkları 15 trilyon 170 milyar liraya çıkarken, hisse senedi varlıkları 1 trilyon 717 milyar lira ile yüzde 11.3 paya ulaştı. Kur korumalı mevduat uygulamasının yürürlüğe girmesinin etkisiyle döviz mevduatlarının payı 3.5 trilyon lira ile yüzde 23'e gerilerken, TL mevduatın payı ise 5 trilyon 250 milyar lira ile yüzde 34.6'ya çıktı.Borsaİstanbul'a ilginin artmasında enflasyona karşı getiri arayışı etkili olurken, endeksin sergilediği performans yatırımcıları haklı çıkardı. 2020 sonundan bu yana BIST-100 Endeksi yüzde 240.8 yükselirken, halka açılan şirketlerin performansını ölçülen Halka Arz Endeksi ise yüzde 659.5 değer kazandı. Eksun Gıda ilk gün yüzde 10 yükselerek 53.75 liraya çıktı. 16 Mart'ta 9.8 liradan işleme açılan Akfen Yenilebilir Enerji ise 1 haftada yüzde 95 yükseldi. 18 Ocak'ta 12.5 liradan işlem görmeye başlayan Astor yüzde 411, 6 Şubat'ta 31 liradan başlayan Bülbüloğlu Vinç yüzde 113 yükseldi. 11 liradan halka açılan Göknur Gıda 24.48 liraya, 38 liradan halka açılan Maçkolik 63.55 liraya, 7.5 liradan arz edilen Söke 12.42 liraya çıktı.BORSA İstanbul'da yatırımcı sayısının artışında, halka arzlardaki hızlı büyüme etkili oldu. 2020 sonundan bu yana 100 şirket halka açıldı. Bu halka arzların toplam büyüklüğü 46 milyar 756 milyon liraya ulaştı. Söz konusu halka arzlara gelen toplam talep ise 569.1 milyar lira ile rekor kırdı. Bu yılın ilk üç ayında 8 şirketin 9 milyar 360 milyon liralık halka arzına 314.4 milyar liralık talep geldi. Şirketler halka azların yanı sıra, bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arzlarla rekor gelir elde etti. 2020 sonundan bu yana bedelli artırım ve ikincil halka arzlarla 53 milyar liralık gelir sağlandı. Böylece hisse senedi piyasasından 27 ayda sağlanan gelir 100 milyar liraya ulaştı.