100 yılın altyapısı hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 18 yılda 183.6 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2053'e kadar bütün planlamaları yaptıklarını ifade etti. A Haber tarafından Turkuvaz Medya'da düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nde konuşan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle belediyecilik hizmetlerinde yaşanan değişime dikkat çekti.Ulaştırma yatırımlarının milli gelire, istihdama ve üretime olan pozitif etkisine değinen Karaismailoğlu, 2053'e kadar bütün planlamalarını yaptıklarını, büyük hedefler belirlediklerini vurguladı. Ulaştırma sektörüne yapılan yatırımların üretime 10 kat etki ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Milli gelire 6 kat etki sağlıyorsunuz. 183 milyar dolarlık yatırım karşılığında 1 trilyon 138 milyar dolar üretime etkimiz olmuş. Bu yatırımlar sayesinde 1 milyon kişiye de istihdam sağıyoruz" dedi.2053'e kadar yapılacak 198 milyar dolarlık yatırımla milli gelire 1 trilyon dolarlık, üretime 2 trilyon dolarlık katkı sağlanacağını ifade eden Karaismailoğlu, "İstihdama 28 milyon kişilik katkımız olacak. Hızlı trene sahip il sayısı 52'ye çıkacak. Demir yolu yolcu sayısı yıllık 19.5 milyondan 270 milyona çıkacak. Hava yolunda yolcu sayısını 210 milyondan 344 milyona çıkartacağız. Demir yoluyla taşıdığımız yük miktarını 38 milyon tondan 448 milyon tona ulaştırmak için planlarımızı yaptık" diye konuştu.Karaismailoğlu, kara yollarına yapılan yatırımlar sayesinde akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağlandığını ifade ederek, "Yılda 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Yatırımlarımız sayesinde trafik kazaları yüzde 80 azaldı. Planlı yatırımlar sayesinde, her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz" tespitinde bulundu.Şu anda 13 bin 100 kilometrelik bir demir yolu işletmeciliği yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, 2053'e kadar demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, sıfır emisyon ve emisyon azaltıcı çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayarak, akıllı ulaşım sistemlerinin daha fazla önem kazanacağını kaydetti. Ulaşımın diğer sektörler arasında yüzde 16.2 ile hava kirliliğine en çok sebep olan ikinci sektör olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, kısa mesafelerde bisiklet ve scooter kullanımının mutlaka teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.Zirvenin ilk oturumunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber spikeri Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı. Fatma Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve giderken kendisine söylediği 4 ana unsuru anlattı. Başkan Erdoğan'ın 1994 yılında attığı tohumun Türkiye Yüzyılı Yeni Nesil Belediyeciliği'ne dönüştüğünü ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni belediye başkanı olarak gönderdiği zaman 'Fatma Başkanım 4 şeyi iyi yapman lazım' dedi. Birincisi insandı. Bu çok önemli siz şehri eminisiniz oradaki canlar size emanet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın medeniyetinden geliyoruz. İkincisi bilgi oldu. Şimdi bütün dünya bilgi ekonomisi diyor. Buna bana sayın Cumhurbaşkanım 2014 yılında söyledi. Bilgiyi yöneteceksin. Zaman ve finans ise diğer unsurlardı. İşte bu 4 unsuru yönetebildiğiniz zaman her şey oluyor. Ben, Belediyeler Birliği Başkanıyım da. Paris Belediye Başkanı beni davet etti. O belediye başkanı bana, 'Dünya kaotik bir dönemden geçiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir Gaziantep modeli oluşturmuşsunuz. Bunu bize anlatın' dedi. İşte biz bunları dedirtmeyi başardık. Avrupa'nın Yatırım Bankası bizi 'Yeşil Şehir' yaptı."A Haber Spikeri Erkan Tan'ın moderatörlüğünü yaptığı "21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler" konulu panelde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu konuşmacı olarak katıldı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'ın moderatörlüğünü yaptığı "Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuşmacılar arasında yer aldı. "Yerel Yönetimlerde Spor" konulu panelin moderatörlüğünü A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin yaptı. "Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" konulu panelin moderatörleri A Para Yayın Koordinatörü ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem oldu.Balıkesir Büyükşehir BelediyeTatilcilerin çöp atıklarını enerjiye dönüştürdük. 50 bin hanenin elektriğini üretiyoruz.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı6 Aralık'ta Avrupa Spor Şehri Sakarya ünvanını almak üzere şehrimize davet gönderildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye BaşkanıTarihin etrafındaki betonarmeyi ayıklıyoruz. 1500 binayı kamulaştırıp yıktık.Ümraniye Belediyesi BaşkanıSpor çok önemli. Belediye olarak gençlerimiz hangi branşı seçmek isterlerse, onu seçme imkânısağlıyoruz.Tuzla Belediye BaşkanıKarbon ayak izini ne kadar çok azaltırsak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakılabiliriz" ifadelerini kullandı.Sincan Belediye BaşkanıSon yirmi yılda sanayi ile birlikte büyük bir atılım gerçekleştirdik.laştırmave Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü günlük 240 bin aracın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 120 bin aracın kullandığını belirterek, Avrasya Tüneli'nden ise günde ortalama 60 bin aracın geçtiğini söyledi. Karaismailoğlu, Marmaray'ı geçen hafta bir günde 671 bin vatandaşın kullandığını söyledi.A Haber gibi kanalları olmasaydı Anadolu belediyelerinin sesi çıkmayacaktı. A Haber gibi kanallar bize cesaret verdi. Ağrı'nın kendisi bir marka. Dünyanın en güzel altın yataklarına sahip. Seracılıkta da yer edinmeye başladı. Türkiye'nin en ucuz suyu Ağrı'da. İstanbul Ağrı'dan 15 kat daha pahalı. Dünyanın en ucuz ulaşımı Ağrı'da.İstanbul'da toplu taşıma araçları ile yapılan yolculuk sayısı günlük 9 milyona yaklaştı. Metrobüsün kapasitesini iki katına çıkartacak proje bizde. Buna karşın deniz yolu payı yüzde 2. İstanbul'da motorlu taşıtlarla yapılan yolculukların yüzde 90'ı 1-2 yolcu ile özel araçlar kanalıyla yapılıyor.2002 yılında 2 milyonu aşkın gecekondu vardı. 1994 seçimleriyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 28 il Refah Partili belediyelerce yönetilmeye başlandı. Sorunlar birer birer çözüme kavuşturuldu. Alt yapı üst yapı çalışmaları başladı ve belediyecilikte bir çığır açıldı.Beledıyecılıkte işin öznesi şehir ve insandır. Şehir bizim evimiz, hayatımız, aşkımız. Siyasi tarihizde 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla beraber belediyecilik merhamet kapısının açıldığı sivil toplum kuruluşu haline geldi. Bundan sonraki belediyecilik fıtrat belediyeciliğidir. Fıtratın beklediği şeyleri karşılayan belediyeciliktir.Belediyeler altyapıya çok önem vermeli. Özellikle iklim değişikliği ortamında bu tür yatırımlar elzem. Erzurum'da yeni akslar açtık. Altyapıya yönelik 1000'lik planlar yaptık. Erzurum'da ulaşım daha rahat hale geldi. 10 bin kilometre yol ağımız var. Bir o kadar da arazi yolumuz. Asfaltsız köy yolumuz kalmayacak. Suyu daha ucuz vereceğiz.Kayısı ihracatının şehrimize sağladığı katkı büyük. Malatya'da arıtmasız hiçbir ilçe kalmayacak. Hiçbir şehirde akarsulara atık su karışmaması çok önemli. Malatya yeni arterlerle hızlı bir şekilde gelişecek. İnsanlık medeniyeti Malatya'dan başlamıştır. Aslantepe Höyüğünün UNESCO tarafından tescillenmesinin nedeni de bu.