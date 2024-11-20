1000 KOBİ elektrikli otolara parça yapıyor

Türkiye'nin elektrikli araç devrimi, yalnızca otomotiv sektörünü değil, KOBİ'leri de etkisi altına aldı. Yerli otomobil Togg'un üretime başlamasıyla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için yepyeni fırsatlar doğdu. Özellikle tedarikçi olma potansiyeli taşıyan birçok firma, teknolojiye ve yenilikçi çözümlere yatırım yaparak bu dönüşümün bir parçası oldu. Togg, yalnızca yerli üretimi artırmakla kalmadı, aynı zamanda KOBİ'ler için bir inovasyon üssü haline geldi. Türkiye genelinde yüzlerce küçük ve orta ölçekli işletme, elektrikli araç parçaları, yazılım çözümleri ve lojistik hizmetleri sağlayarak bu ekosisteme dahil oldu.Togg, parçalarının yüzde 70'ini KOBİ'lerden alıyor. Bu da KOBİ'ler için milyarlarca liralık bir pazar anlamına geliyor. Elektrikli araçlara uygun parça üretmek için birçok KOBİ, yeni teknolojilere yatırım yaptı.Türkiye'de elektrikli araç pazarının büyümesi, KOBİ'lerin teknolojiye yatırım yapmasını hızlandırdı. Şarj istasyonlarından pil üretimine, yazılım çözümlerinden yan sanayiye kadar pek çok alanda KOBİ'ler hem istihdam yaratıyor hem de global pazarlara açılıyor. KOBİ'ler, elektrikli araç altyapısının kurulmasında öncü rol oynuyor.Togg ile başlayan ve BYD gibi global devlerin yatırımlarıyla güçlenen elektrikli araç sektörü, KOBİ'ler için benzersiz bir büyüme fırsatı sunuyor. Bu süreçte teknolojiye yatırım yapan, esneklikle yeniliklere uyum sağlayan ve global standartlarda üretim yapan KOBİ'ler, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tedarikçisi olma yolunda ilerliyor.Rakamlarla Türkiye'de elektrikli araç ve KOBİ ekosistemiTürkiye'deki üretim kapasitesinin 2025'e kadar 200 bin adede ulaşması bekleniyor.2024 sonuna kadar Türkiye genelinde 50 bin şarj istasyonuna ulaşılması hedefleniyor.Elektrikli araç parçaları üreten KOBİ'lerin ihracat hacmi, son 2 yılda yüzde 40 arttı.