Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile birlikte Enver Çevik'in kurucusu olduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding'in halka açıklık oranın %20,21 olması planlanmaktadır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YARININ ANAHTARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halka arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak; "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding olarak sürdürülebilirliğin yarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Küresel arenada varlık gösteren bir Türk markası olarak, sektörün gelişimine yön veren, yenilikçi teknolojileri üreten ve çevre dostu enerji çözümleri sunan markalara yatırım yapan bir yatırım işletmesi olma hedefiyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte büyüme hedefimiz doğrultusunda şirketimiz hisselerini halka arz etme kararı aldık. Yatırımcılarımızın katkısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüttüğümüz yatırımlarımızın anlamı daha da güçlenecek." şeklinde konuştu.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş, bünyesinde yer alan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji A.Ş., Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. ve olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirket ile yatırımlarını sürdürmektedir. Bugün 500'ü aşkın kişiye istihdam sağlayan şirket, çok uluslu mikromobilite platformu BinBin, yeni nesil enerji çözümü şirketleri Q Charge ve Altay Enerji, uluslararası arenada paylaşımlı elektrikli bisiklet ve elektrikli moped çözümü sunan GO Sharing, dünyaya yazılım ve teknoloji çözümleri sunan Algoritma ile küresel pazarda yeni ulaşım, enerji ve teknoloji çözümleri üretiyor.

1000 Yatırımlar Holding Hakkında:

1000 Yatırımlar Holding A.Ş., ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda güvenli platformlar ve yenilikçi çözümlerle daha iyi bir gelecek modeli üzerinde çalışan firmalara yatırım yapmaktadır. Her gün yeni fikirleri ve hızlı büyüme aksiyonları ile geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bünyesinde bulunan BinBin, Q Charge, Algoritma, GO Sharing ve Altay Enerji markaları ile 500'ü aşkın kişiye istihdam sağlayan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., büyüyen şehirlerin ve değişen dünyanın sorunlarına akılcı çözümler ararken gücünü yeniliğe olan merakından ve sürekli gelişime bağlılığından alarak faaliyetlerine devam etmektedir.