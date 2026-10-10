1000 yere doğalgaz erişimi sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ağustos itibarıyla Türkiye'nin doğalgaz iletim hattı uzunluğu 21 bin 30 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu da 236 bin 492 kilometre oldu. Toplam doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesi de 257 bin 522 kilometreye ulaştı. Doğalgaz şebekesinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla gaza erişim imkânı bulunan nüfus önemli ölçüde arttı. Ekim verilerine göre 73 milyon kişinin doğal gaza erişimi sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "81 il, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımız doğal gaza erişim imkanı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı 1.000'e çıkacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör