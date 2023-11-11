100’üncü yıl ikramiyesi hesaplarda

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan 12.2 milyon emekliye verileceği duyurulan 5.000 TL emekli ikramiyesinin ödemesi dün başladı. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor. Çalışmayan emeklilere yapılacak 5 bin liralık ikramiyesinin ödelemeri bugün ve yarın devam edecek. Ödemeler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günlerine göre değişiyor.SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için ödemeler dün yapıldı. Aylıklarını her ayın 20, 21, 22 olanlara ise bugün ödeme yapılacak.23, 24, 25, 26 alanlara yarın ödeme yapılırken, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ödeme günü ise 14 Kasım olarak açıklandı. İkramiyeyi ilk kez duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütçemize maliyeti 61 milyarı geçen bu ödemeler, kasımın ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak" demişti.1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.