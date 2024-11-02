101 yılın en yüksek ekim ihracatı: 23.6 milyar dolar

Türk ihracatçısı başarılara doymuyor. Küresel durgunluk ve en büyük pazar olan Avrupa Birliği'ndeki ithalatın yüzde 6 daralmasına rağmen ekim ayında yeni bir rekora imza atıldı. Ekim ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Antalya'da açıklandı. Bakan Bolat, ekimde Cumhuriyet Bayramı'nın işgününe denk geldiğini ve negatif takvim etkisine rağmen Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını ifade ederek, "Ekim ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artışla 23.6 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz yıl ekim ayı ihracatı 22.8 milyar dolardı" dedi. Bolat, kasım ya da aralıkta hem aylık hem 101 yılın rekorlarının kırılacağına da işaret etti. Bolat, ekim ayında aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek altın ve enerji hariç ihracat rekoru kırıldığını belirterek, "Ekim ayında altın ve enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 oranında artışla 22.2 milyar dolar oldu" diye konuştu.Dış ticaret açığında azalış trendinin devam ettiğini belirten Bolat, şöyle konuştu: "Ekimde dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 13 azalışla 5.7 milyar dolar oldu. Ekim 2023'te 6.6 milyar dolarlık dış ticaret açığı görülmüştü. Son 15 ayın 12'sinde dış ticaret açığımız azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2.9 puan artarak yüzde 80.4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3.7 puan artarak yüzde 91.4 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı 5.5 puan artarak yüzde 97.7 olarak gerçekleşti. 10 aylık dönemde ise bu yıl dış ticaret açığı yüzde 30.4 azalışla 65.6 milyar dolar oldu."SEKTÖRLER bazında dış ticaret rakamlarını da değerlendiren Bakan Bolat, "2024 Ocak-Ekim döneminde ihracatımızda en çok artış gösteren ilk 5 sektör; 2.2 milyar dolar artışla otomotiv endüstrisi, 1.1 milyar dolar artışla çelik, 901.1 milyon dolar artışla kimyevi maddeler ve mamulleri, 639.2 milyon dolar artışla fındık ve 485.2 milyon dolar artışla elektrik-elektronik ve olarak gerçekleşti" dedi.2024 Ocak-Ekim döneminde ithalatta en çok azalış gösteren ilk 5 sektör de mücevher, hububat, otomotiv endüstrisi, elektrik-elektronik ve çelik olarak gerçekleşti. İthalatta en çok artış gösteren ilk 5 sektör; savunma ve havacılık sanayii, hazır giyim, deri ve mamülleri, iklimlendirme sanayii ve tütün olarak gerçekleşti.2024 Ocak-Ekim döneminde ihracatında en çok artış gösteren ilk 5 ülke de Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, ABD, Hollanda ve Bulgaristan oldu. İhracatımızda en çok azalış gösteren ilk 5 ülke; İsrail, Rusya, Almanya, Libya ve İsviçre olarak kaydedildi.TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ilk 10 ayda 216.4 milyar dolarlıki hracat yapıldığını belirterek, "Son 12 ayda ise 262.3 milyar doları aştık.M al ihracatının yanında, hizmet ihracatında da gidişat son derece önemli. Hizmet İhracatçıları Birliğimizin tahminine göre ekimde yaklaşık 11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi. Birim ihracat değerinde yüzde 7'lik bir artış gerçekleştiğini ifade eden Gültepe, "Bu artışla birim değerimiz 1,6 dolara ulaştı" diye konuştu.