Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla fon soruşturmasının üzerine kararlılıkla gidilirken, sürecin en başından beri vatandaşların mağdur olmaması için gerekli her türlü adım atıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, fon soruşturmasına yönelik 11 maddelik çalışmaya ilişkin görsel yayınladı.

1-SORUNU DEVLETİN DENETİMİ ORTAYA ÇIKARDI

Fon ve hisse hareketlerindeki olağan dışı işlemler tespit edildi. SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.

2-VATANDAŞ ORTADA BIRAKILMADI

Yatırımcı ödemeleri, olağanüstü tasfiye süreçleri ve sorumlulardan tahsilat yasal güvenceye alındı.

3-161 MİLYAR TL AKTARILDI

119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya hisse ve tahvillerle 161 milyar TL ödeme yapıldı.

4-KÜÇÜK YATIRIMCIYA ÖNCELİK

371 bin 21 yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı. 337 bini aşkın yatırımcı parasını geri aldı.

5-HAZİNEYE YÜK BİNDİRİLMEDİ

Yatırımcı ödemeleri fonların kendi varlıklarından, gönüllü iadelerden, el konulan ve geri kazanılan varlıklardan karşılandı. Kamu kaynağı kullanılmadı.

6-41 MİLYAR TL GERİ KAZANILDI

Gönüllü iadeler 41 milyar TL'yi aştı ve süreç devam ediyor.

7-MAKAM AYRIMI YAPILMADI

Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı.

8-136 TUTUKLAMA

Kararlı yargı operasyonlarıyla 136 tutuklama, 500 şüpheli, 285 adli kontrol, 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıklarına el konuldu.

9-DEVLET DENETLEME KURULU SAHADA

İlgili kurumların işlem, denetim ve gözetim süreçleri kapsamlı şekilde inceleniyor.

10-KRİZ TELLALLARINA GEÇİT VERİLMEDİ

Fonlar tasfiyeye alındı, yatırımcı ödemeleri kesintisiz sürdürüldü. Piyasada panik ve tedirginlik oluşmasına izin verilmedi. Sermaye piyasalarının istikrarı ve güveni korundu.

11-KANUN TASLAĞI HAZIRLANDI

Sermaye piyasalarında denetimi güçlendiren yeni düzenleme hazırlandı. Taslak yaptırımları ağırlaştıran, caydırıcılığı artıran hükümler içeriyor. Taslak üzerindeki son çalışmalar sürüyor ve TBMM'ye sunulacak.