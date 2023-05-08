11 ilde 142 bin konutun temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 14 milyon insanın etkilediği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. 11 ilde bugüne kadar 142 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı. Böylece yaklaşık 500 bin kişinin yaşayacağı konutların temeli atılmış oldu.
KÜLTÜR PROJELERİ
Bakanlıktan bilgilerine göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar şöyle:
* Bölgede şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor.
* Kültürel yapılar ve tarihi zenginlikler Türkiye'nin kimliği, dışarıya açılan yüzü ve yaşayan geçmişi olarak kabul ediliyor. Bu eksende tarihi yapılara hassasiyetle yaklaşılıyor.
* Yeniden Ulu Cami, Habib-i Neccar Cami ve Kurtuluş Caddesi'nin aslına uygun şekilde inşa sürecininin yürütülmesi hedefleniyor.
* Bu noktada merkezle alakalı master plan çalışması yürütülüyor. Bu plan anlayışı içerisinde, Roma dönemine ait köprüleri dahi Amik Ovası'nda, Asi Nehri'nde yeniden inşa etmek, yeniden ayağa kaldırılmak hedefleniyor.
11 AYRI MASTERPLAN YAPILIYOR
* Bakanlık tarafından, depremin ağır hasar verdiği bölgelerde 11 ilde 11 ayrı masterplan çalışmaları yürütülüyor. Yapılan masterplan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.
* Akademisyen, kanaat önderleri, STK, yerel yöneticiler, mimar ve mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirledi.
* Afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan kırıklar dahil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlandı.
* Afet konutları en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor.
ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile şehirleri tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırmak amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili yeniden inşa ederken başta deprem olmak üzere coğrafyamızın ve iklim krizinin sebep olabileceği afetlere karşı şehirleri dirençli hale getirmek için bilim insanlarının desteklerine ve onların sahadaki çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bu ihtiyaç çerçevesinde birçok farklı disiplinden alanında uzman isimlerin de yer aldığı toplantılar gerçekleştirildi.
SOSYAL KONUTTA SÜREÇ İŞLİYOR
11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim için çalışmalara devam ediliyor. Bakanlığın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kuralar çekildi, süreç işliyor.
BAYRAMDA KÖY EVLERİ TESLİM EDİLDİ
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin anahtar teslim gerçekleşti. Konutlar tamamlandıkça etaplar halinde anahtar teslimleri gerçekleşiyor.
11 İLDE YAPILACAK KONUT VE KÖY EVLERİ
Adana: 12 bin 492 konut, 2 bin 438 köy evi
Adıyaman: 49 bin 934 konut, 23 bin 640 köy evi
Diyarbakır: 16 bin 500 konut, 2 bin 361 köy evi
Elazığ: 7 bin 452 konut
Gaziantep: 29 bin 751 konut, 12 bin 607 köy evi
Hatay: 216 bin 733 konut, 34 bin 129 köy evi
Kahramanmaraş: 81 bin 987 konut, 30 bin 310 köy evi
Kilis: 1.643 konut, 2 bin 628 köy evi
Malatya: 70 bin 1 konut, 25 bin 302 köy evi
Osmaniye: 12 bin 243 konut, 6 bin 856 köy evi
Şanlıurfa: 8 bin 3 konut, 3 bin köy evi