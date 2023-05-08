11 ilde 142 bin konutun temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, 14 milyon insanın etkilediği deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle, depremlerden etkilenen 11 ilde 506 bin 739 konut ve 143 bin 271 köy evi ile toplamda 650 bin 10 deprem konutu yapılacak. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin deprem konutunun teslim edilmesi planlanıyor. 11 ilde bugüne kadar 142 bin konut ve köy evinin temelleri atıldı. Böylece yaklaşık 500 bin kişinin yaşayacağı konutların temeli atılmış oldu.

KÜLTÜR PROJELERİ

Bakanlıktan bilgilerine göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar şöyle:

* Bölgede şehirlerin kültürünü yaşatacak, ihtiyaçlarını giderecek anlayışla projeler hayata geçiriliyor.

* Kültürel yapılar ve tarihi zenginlikler Türkiye'nin kimliği, dışarıya açılan yüzü ve yaşayan geçmişi olarak kabul ediliyor. Bu eksende tarihi yapılara hassasiyetle yaklaşılıyor.





* Yeniden Ulu Cami, Habib-i Neccar Cami ve Kurtuluş Caddesi'nin aslına uygun şekilde inşa sürecininin yürütülmesi hedefleniyor.

* Bu noktada merkezle alakalı master plan çalışması yürütülüyor. Bu plan anlayışı içerisinde, Roma dönemine ait köprüleri dahi Amik Ovası'nda, Asi Nehri'nde yeniden inşa etmek, yeniden ayağa kaldırılmak hedefleniyor.

11 AYRI MASTERPLAN YAPILIYOR

* Bakanlık tarafından, depremin ağır hasar verdiği bölgelerde 11 ilde 11 ayrı masterplan çalışmaları yürütülüyor. Yapılan masterplan çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin ileri gelen mimarlarıyla birlikte ortak bir çalışma yürütülüyor.

* Akademisyen, kanaat önderleri, STK, yerel yöneticiler, mimar ve mühendislerin görüşleri alınarak yeni yerleşim yerlerine uygun alanlar belirledi.

* Afet konutları için yer tespiti yapılırken, deprem sebebiyle oluşan kırıklar dahil olmak üzere zeminin her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporları hazırlandı.

* Afet konutları en sağlam temel olarak görülen radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle, yöresel mimariye uygun inşa ediliyor.





ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile şehirleri tarihiyle, kültürüyle, demografisiyle, sanayisiyle, altyapısıyla bir bütün olarak ayağa kaldırmak amaçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili yeniden inşa ederken başta deprem olmak üzere coğrafyamızın ve iklim krizinin sebep olabileceği afetlere karşı şehirleri dirençli hale getirmek için bilim insanlarının desteklerine ve onların sahadaki çalışmalarına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Bu ihtiyaç çerçevesinde birçok farklı disiplinden alanında uzman isimlerin de yer aldığı toplantılar gerçekleştirildi.

SOSYAL KONUTTA SÜREÇ İŞLİYOR

11 ilde afet bölgesindeki deprem konutları inşa edilirken bir yandan da sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İşyerim için çalışmalara devam ediliyor. Bakanlığın TOKİ eliyle hayata geçirdiği ve 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projelerinde kuralar çekildi, süreç işliyor.

Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve 105 metrekare alana sahip daireler, 3+1 şeklinde planlandı. Köyleri yeniden ayağa kaldıracak projelerle bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak 5 farklı tip tasarlandı. Konutların tüm tip planları ortalama brüt 122- 127 metrekare, net 102-106 metrekare büyüklükte ve tüm tipler 3+1 şeklinde yapıldı. Hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alan vatandaşlar için de köy evleri ahırlarla birlikte yapılıyor. Ahırlar brüt 85 metrekare, net 78 metrekare olarak planlandı. 100 hane üstü olan köylerde ise köy konağı ile cami veya cem evi planlaması yapılarak projeler hazırlanıyor.





BAYRAMDA KÖY EVLERİ TESLİM EDİLDİ

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Belpınar ve Mesthüyük köyleri ile Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek köyünde yapımı tamamlanan ilk köy evlerinin anahtar teslim gerçekleşti. Konutlar tamamlandıkça etaplar halinde anahtar teslimleri gerçekleşiyor.

11 İLDE YAPILACAK KONUT VE KÖY EVLERİ

Adana: 12 bin 492 konut, 2 bin 438 köy evi

Adıyaman: 49 bin 934 konut, 23 bin 640 köy evi

Diyarbakır: 16 bin 500 konut, 2 bin 361 köy evi

Elazığ: 7 bin 452 konut

Gaziantep: 29 bin 751 konut, 12 bin 607 köy evi

Hatay: 216 bin 733 konut, 34 bin 129 köy evi

Kahramanmaraş: 81 bin 987 konut, 30 bin 310 köy evi

Kilis: 1.643 konut, 2 bin 628 köy evi

Malatya: 70 bin 1 konut, 25 bin 302 köy evi

Osmaniye: 12 bin 243 konut, 6 bin 856 köy evi

Şanlıurfa: 8 bin 3 konut, 3 bin köy evi