11 milyar liralık ’oyun’ oynadık: Dikkat çeken oyun sektörü raporu

HAMBURGER DÖNERİ GEÇTİ

Yemek kategorisinde en çok satılan ürün gruplarının dağılımına bakıldığında 6 milyar TL ile en fazla gazlı içecek siparişi verildiği görüldü. Bunu 3.43 milyar TL ile su, 2.55 milyar TL ile peynir, 2.23 milyar TL ile dondurma, 1.97 milyar TL ile ayran takip etti. Hızlı ticarette en çok sipariş edilen yemek türü ise 20.2 milyar TL ile hamburger, 15.9 milyar TL ile döner, 14.04 milyar TL ile pizza, 12.6 milyar TL ile kebap, 5.15 milyar TL ile kızarmış tavuk, 5.04 milyar TL ile çiğköfte, 4.97 milyar TL ile de lahmacun izledi.