11 şehirde tarlalar artık yapay zeka ile sulanacak! Bakan Yumaklı 2027 için hedefi açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki yıl 11 ilde 22 bin hektarlık alanda yapay zeka destekli sulama otomasyonunun devreye alınmasının hedeflendiğini açıkladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Vakfı tarafından DSİ Genel Müdürlüğü bahçesinde köy okulları yararına düzenlenen yöresel ürünler sergisini ziyaret eden Yumaklı, suyun verimli kullanımının önümüzdeki dönemin öncelikleri arasında olacağını belirtti.

KAPALI SULAMA SİSTEMLERİNDE HEDEF YÜZDE 45

Yumaklı, suyun verimli kullanılması konusunun en önemli önceliklerinden biri olacağını vurguladı.

Sulama sistemlerinin kapalı hale getirilmesinin Bakanlığa gelen ilk sıradaki taleplerden biri olduğunu belirten Yumaklı, 2002 yılında kapalı sistem sulama yatırımlarının toplam yatırımlar içerisindeki payının yüzde 6-7 seviyesinde olduğunu, bugün ise bu oranın yüzde 38'e yükseldiğini söyledi.

Yumaklı, 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 45'e çıkarmak istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belki şu sorulabilir; 'yüzde 38 ile yüzde 45 arasında yüzde 7 bir oran çok az değil mi?' Değil arkadaşlar. Çünkü bu yatırımlar oransal olarak belki böyle küçük olarak görünebilir. Ama suladıkları alan itibarıyla son derece kıymetli. Önümüzdeki yıl, 11 ilde 22 bin hektarlık alanda, yapay zeka destekli sulama otomasyonunu devreye almayı hedefliyoruz."

DSİ'NİN ÜRETİME KATKISINA DİKKAT ÇEKTİ

Yumaklı, DSİ Vakfı tarafından düzenlenen yöresel ürünler sergisinin Anadolu insanının emeğini ve alın terini ortaya koyan önemli bir birlikteliğin göstergesi olduğunu söyledi.

DSİ'nin tarımsal üretimde önemli bir rol üstlendiğini belirten Yumaklı, DSİ'nin mühendislik birikiminin üreticilerin emeğiyle buluşmasıyla suyun bereketinin tarlalara ve tohumlara ulaştığını ifade etti.

Yumaklı, bu birlikteliğin Türkiye'nin tarımsal üretimdeki güçlü altyapısının oluşmasına katkı sağladığını dile getirdi.

SERGİNİN GELİRİ KÖY OKULLARINA

DSİ Vakfı'nın organizasyonunun dayanışma kültürünü toplumsal bir paydada buluşturacağını belirten Yumaklı, geçmiş yıllarda düzenlenen sergilerin gelirlerinin Gazzeli mağdurlara gönderildiğini söyledi.

Geçen yıl ise Hatay'da orman yangınlarından etkilenen bir alanda DSİ mensupları ve vakfının katkısıyla hatıra ormanı oluşturulduğunu aktaran Yumaklı, bu yılki organizasyonda ise köy okullarının ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yumaklı, sergiyi ziyaret edenlerin Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünleri görmenin yanı sıra yaptıkları alışverişlerle de bu amaca katkı sağlayacağını ifade etti.

"168 BİN KİŞİLİK DEVASA BİR AİLEYİZ"

DSİ'nin tesislerinin ve yatırımlarının genellikle büyük şehirlere ve yerleşim alanlarına uzak olduğunu belirten Yumaklı, kırsalda yaşayan çocukların suyun anlamını çok daha yakından bildiğini söyledi.

Yağmurun beklenmesinin ve sulama sayesinde bir tarlanın ürün vermesinin kırsalda yaşayan çocuklar açısından doğrudan bir yaşam deneyimi olduğunu ifade eden Yumaklı, suyun bir damlasının dahi hayat için taşıdığı önemin anlatılması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, "168 bin kişilik devasa bir aileyiz. Her bir ferdimiz o bir damla suyun ne anlama geldiğini her fırsatta ve ortamda mutlaka ama mutlaka ifade etmeleri gerekir" dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından sergideki yöresel ürün stantlarını gezdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör