11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde “Yarını İnşa Eden Girişimci Kadınlar” masaya yatırılacak

Girişimciliği pek çok açıdan inceleyen ve sektör öncüleri ile masaya yatıran Yeni Nesil Girişimcilik Webinar serisi bu durağında kadın girişimcileri ve onların gerek ekonomi gerekse sosyal dünyaya sağladıkları katkıları platformuna taşıyor.

İş hayatında da girişimcilik alanında da kadınların varlığı dünya çapında artıyor. Ama eşitlik için mesafe hala çok uzun. Dünya çapında iş sahibi kadınlar, gelişmiş ülkelerde erkeklerin üçte biri, gelişmekte olan ülkelerde 4'te bir oranında. Türkiye'de ise OECD verilerine göre Türkiye'de işveren kadınların oranı sadece yüzde 1,5. Toplam girişimci kadın oranı ise yüzde 14'ler seviyesinde. Sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin, 2030, 2053 hedeflerinin gerçekleşebilmesi için bu rakamların artması bir hedeften ziyade zorunluluk. Dolayısıyla temel önceliğimiz nüfusun yarısını oluşturan kadınların hem iş hayatında hem de girişimcilik ekosistemine değer katan özgün yapılarını ortaya çıkartmak olmalı.

Bu bakış açısıyla yarını inşa etmede kadın girişimcilerin öneminin konuşulacağı 11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde birbirinden değerli konuklar ağırlanacak.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak webinar, Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp'in özel oturumları ile devam edecek.

11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, Marmara Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Esra Yüksel Acı moderatörlüğündeki "Kadın Girişimciliğinin Yarını" başlıklı panelle devam edecek. Panel katılımcıları TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tokgöz Mutlu, Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık olacak.

Treeo VC Kurucu & Yönetici Ortağı Çiğdem Toraman'ın "Yatırımcıların Gözünden Girişimci Kadınlar" konulu özel oturum ile devam edecek webinarın son oturumunda Para Dergisi Yazarı, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Efe İrali moderatörlüğünde "Yarını İnşa Eden Girişimci Kadınlar" konulu panel gerçekleşecek.

Panelin konuşmacıları Bone Sante Kurucusu Nezihe Filiz Toker, HSB Solutions Kurucu Ortağı Hazan Günay, Egglin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Şükrüye Özbilen, Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, Helimore Kurucu Ortağı Başak Demir ve Sanver Mühendislik Kurucu CEO'su Nurşen Sanver olacak.

Halkbank sponsorluğunda gerçekleşecek 11. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi http://www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.