11 yılın en düşük işsizlik oranı yakalandı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen, Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunu üstlendiği, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekim ayında TÜİK'in yayınladığı işsizlik oranımız yüzde 8.5 düzeyindedir. Bu son 11 yılın en düşük işsizlik oranıdır. Mevsimsel etkilerden arındırılmış genç işsizliği ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık 5 puan düşmüş durumda, bu önemli bir performans" dedi. Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 yılında, yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 büyüme kaydetti. Yılsonunda 4.4 gibi bir rakamla kapatmayı öngörüyoruz. Orta Vadeli Programımızda işsizliği bu yılsonunda yüzde 10.1 olarak tahmin etmiştik. Bu son gelen rakamlar, olumlu yönde bir düzelme olduğunu gösteriyor. Büyük bir ihtimalle bu yılı tek haneli bir işsizlik oranıyla kapatmış olacağız."Kovid döneminde uzaktan ve hibrit çalışma modelleriyle genç ve kadın istihdam oranlarının arttığına dikkat çeken Yılmaz, "Gençlerimiz ve kadınlarımız için çok daha esnek çalışma modelleri geliştireceğiz. Gençlerin hem eğitimde hem iş dünyasında, kadınların da hem evde hem de çalışma hayatında olabileceği modeller üzerinde çalışıyoruz'' değerlendirmesini yaptı.Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay da gelişmiş ekonomilerde gençlerin daha çok özel sektörde olmak ya da kendi işlerini kurmak istediklerine vurgu yaparak, "Bu da doğal olarak kamuya yetenek çekme konusunda ayrıca müdahale araçları geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi. Yetenek yönetimi uygulamalarıyla geliştirdikleri en önemli araçlardan birinin Ulusal Staj Programı olduğunu söyleyen Atay, bu yıl dördüncüsünü uyguladıkları staj programına başvuru sayısının 400 bini aştığını, doğrudan stajını yapan öğrenci sayısının ise 175 bini geçtiğini açıkladı. Gelişmiş ekonomilerin karşı karşıya kaldığı yetenekle ilgili bir soruna parmak bastıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını belirten Atay, OECD'nin projelerini 3 yıldır örnek proje olarak gösterdiğini söyledi.Ulusal Staj Programı'nda son 4 yılın birincilerine, bazı bakanlıklara ve kurum yöneticilerine ödül verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Ulusal Staj Programı kapsamında bakanlık adına ödül aldı.CEVDET Yılmaz, Gazze'de yaşanan olayların bir an önce sona ermesini ve ateşkes sağlanarak kalıcı barış için siyasi çözümün devreye girmesini temenni ettiklerini söyledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin bu yönde gayretinin süreceğini dile getirdi.İLKİgeçen yıl, 26 ülkeden 3 binden fazla profesyonelin katılımıyla gerçekleşen forumun bu yılki teması "Toplum 5.0" olarak belirlendi. Forumda toplam 11 panel ve çalıştay gerçekleştirildi. Türkiye'yi yeni yüzyılın yetenek üssü haline getirmek için ihtiyaç duyulan yenilikçi insan kaynakları uygulamalarının şekillendirilmesi ve ofis tarafından geliştirilen proje, yöntem ve araçların paylaşılarak geri bildirimlerin alınması hedeflendi.