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Giriş Tarihi: 03.11.2026 22:29

111 TL'lik sahte ilan tuzağı bozuldu! Bakanlıktan dev ceza

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde otomobil yedek parçasını 111 TL'den sergileyip, almak isteyenlerden 6 bin TL talep eden satıcıya göz açtırmadı. Bilgi ve belge de sunmayan satıcıya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası kesildi.

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İHA İHA
111 TL’lik sahte ilan tuzağı bozuldu! Bakanlıktan dev ceza
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti.

Yapılan incelemede, bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira talep edildiği belirlendi. Reklam verenin, Ticaret Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandı.

Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırma ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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111 TL'lik sahte ilan tuzağı bozuldu! Bakanlıktan dev ceza
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