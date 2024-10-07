12 kişiden biri borsada yatırımcı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) bu yıl sekizincisini düzenlediği Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'da gerçekleşen Gong Töreni ile başladı. Etkinliğin açılışında konuşan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, her 12 kişiden birinin pay senedi yatırımcısı olduğunu belirtti. Son yıllarda artan yatırımcı sayısına dikkat çeken Karagöz, "Bu, çok önemli ve değerli bir eşik. Birlik olarak artan bu ilgiyi çok önemli buluyoruz, ancak ülkemiz sermaye piyasalarının potansiyeline henüz ulaşmış değiliz. Bu anlamda hedefimiz bu ilgiyi devamlı kılabilmek ve gelecek yıllarda bu oranların artmasını sağlamak olacak" diye konuştu. Birlik olarak artan yerli yatırımcı ilgisi ve yeni yatırımcıların önemli bir kısmının gençler ve kadınlardan oluşmasını sektör açısından oldukça önemli bir fırsat olarak değerlendiren Pamir Karagöz, "Bu fırsatın kalıcı bir yatırımcı kültürüne dönüşmesi için sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar olarak sorumluluklarımızın farkında olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik olarak uzun yıllardır gündemimizin ilk sıralarında yer alan 'yatırımcıların bilgilendirilmesi' 'finansal okuryazarlığının artırılması' konusu gelecek dönemde de ana gündemlerimizden biri olacak" dedi.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise yatırımcı sayısının 12 milyona çıkmasını şu sözlerle değerlendirdi: "Bu rakam, nüfusumuzun yüzde 15'ine tekabül ediyor. Bir başka ifade ile sermaye piyasamızdaki faaliyetler ülkemizde tüm hanelerin ilgisine mazhar hale geldi. Artan yatırımcı ilgisi nedeniyle son yıllardaki uğraş konularımızın başında finansal okuryazarlığın tüm ülkemiz çapında yaygınlaştırılması geliyor. Kurulumuz açısından da 2024 yılı finansal okuryazarlık konusunda atağa geçtiğimiz bir yıl oldu. 22 Mayıs tarihinde Kurulumuzun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu, Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Eğitimlerle 15.000 üzerinde öğrencimizi sertifika dağıttık" diye konuştu.Son günlerde sosyal medya araçları üzerinden alınan tüyolarla hareket eden yatırımcılarının arttığına dikkat çeken Karagöz, "Her bir birim tasarrufunuz çok kıymetli. Ve bu birikimlerinizi en verimli şekilde yönetmek de hakkınız. Ancak bin bir emekle oluşturduğunuz birikimlerinizi duyumla ya da bir 'tüyo' ile hiç sorgulamadan, lisanslı danışmanlardan destek almadan zengin olmayı nasıl mümkün görüyorsunuz? Unutmayın pay senedi bir piyango bileti değildir."