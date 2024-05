12 saniyede büyük operasyon

Dünyanın en büyük havalimanları arasında bulunan İstanbul Havalimanı dün olası bir uçak kazası faciasını müthiş bir kriz yönetimi ile sorunsuz atlattı. FedEx firmasına ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçti. Gövde üzerine iniş için izin istedi. Kulenin yönlendirmesiyle uçak 16R numaralı piste yönlendirildi. İGA İstanbul Havalimanı'nın Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri anında piste sevk edildi. Uçak gövdesinin üzerine 371 metre ilerledi. Pistte hazır bekleyen ARFF ekiplerinin uçağa anında müdahalesiyle hiçbir can kaybı yaşanmadan kaza kontrol altına alındı. Büyük bir faciaya neden olmadan 12 saniyede büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti. Kargo uçağının acil iniş yaptığı sırada havalimanında diğer uçak seferleri de aksamadı. İşte dakika dakika yaşananlar…Saat 08.17'de FedEx firmasına ait, CDG - Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan gelen FX6238 sefer sayılı Boeing 767 tipi kargo uçağının ön iniş takımları açılmadı. Uçağın pilotu, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçti. Gövde üzerine iniş için izin istedi. İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi kargo uçağını 16R numaralı piste yönlendirdi. Pist anında uçuşlara kapatıldı. O sırada havalimanında iniş için gerekli tedbirler alındı. Piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri sevk edildi.Uçak piste iniş yaptıktan sonra iniş takımları üzerinde yaklaşık 371 metre ilerledi. Havalimanı yangın söndürme ve kaza kırım kurtarma ekipleri, 12'nci saniyede sürtünmeden dolayı ortaya çıkan kıvılcımları önlemek için yangın söndürme işlemi uyguladı. Böylece, uçakta herhangi bir yangın çıkmadı. İniş sırasında uçağın kaymaması için pistte köpükleme işlemi olmadı. Bu sayede uçak pistin merkez ekseninde durabildi. Olay sonrası sadece 16R pisti geçici süreliğine hava trafiğine kapatıldı. Uçak içerisindeki her iki pilot, bir kaç dakika içerisinde sakin bir şekilde uçak içerisinden kokpit camından tahliye edildi.O sırada yerek pistte tam merkez noktada kalarak acil iniş gerçekleştirdi. Kargo uçağı pistte kalmasına rağmen havalimanının diğer operasyonlarında hiçbir aksama yaşanmadı. Havalimanında büyük bir facia önlenirken, diğer pistlerde uçaklar sorunsuz şekilde iniş-çıkışını gerçekleştirdi. İGA İstanbul Havalimanı'nda mevcut 3 ana pistin dışında iki de yardımcı pist bulunuyor.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, çok iyi bir kriz yönetimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok başarılı şekilde iniş gerçekleştiren pilotlar ve kahramanca duruma müdahale eden havalimanımızın acil müdahale ekiplerimiz var" dedi. İstanbul Havalimanı acil durum ekiplerinin her an hazır olduğuna dikkati çeken Karakış, şunları kaydetti: "Havalimanımız dünyada en yeni aktarma limanlarından bir tanesi. Hatta gururla söylüyoruz en iyisi. Ana pistlerimizin her birinin kenarında bir tane kaza kırım ve yangın ekibimiz mevcut. Kullandığımız ekipmanlar dünyanın en iyi ekipmanları. Biz yeni ve dinç bir havalimanıyız. Burası 7 gün 24 saat operasyonları devam eden bir havalimanı. Her dakikamız bir diğeri ile eşit. Fazlasıyla acil durum ekiplerimiz mevcut. Eğitimlerimiz dünyaya örnek gösterilir düzeyde."Havayolu şirketi uçağı pistten kaldırmak için de İGA'yı görevlendirdi. İdari incelemenin ardından uçak, ilgili havayolu şirketine serbest bırakılacak. İçindeki yakıt ve kargonun nasıl tahliye edeceğine de havayolu şirketi karar verecek.