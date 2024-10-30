12. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’nde “Girişimciliğin 2025 gündemi” konuşulacak…

Girişimciliği pek çok açıdan inceleyen ve sektör öncüleri ile masaya yatıran Yeni Nesil Girişimcilik Webinar serisi bu durağında yeni teknolojilerin baskısı altında girişimcilik ekosisteminin geleceğe kendini nasıl hazırlayacağını, finansal teknoloji alanındaki yeni iş modellerini, çevik ve sürdürülebilir bir ekosistemin nasıl inşa edilebileceğini ele alacak.

Türkiye'de de 1990'ların sonunda varlığını göstermeye başlayan, son 10 yılda ise büyük bir ivmeyle ekonomik aktör haline girişimcilik, bugün büyük başarı hikayeleri, sağladığı on binlerce yeni istihdam olanağı, ekonomiye getirdiği dinamizm ve özellikle genç nüfusun cazibe alanı olmasıyla geleceğin inşasında en kritik rollerden birini üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu bakış açısıyla 12. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde birbirinden değerli konuklar ağırlanacak.

Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur'un açılış konuşmasıyla başlayacak webinar, Galata Business Angels Başkanı Varol Civil'in özel oturumuyla devam edecek. Civil'in ardından Further Ventures Yönetici Ortağı Deniz Güven "Geleceğin Parası ve Banka" başlıklı bir konuşma yapacak.

12. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, Sentez Medya Kurucusu ve Para Dergisi yazarı Musa Savaş'ın moderatörlüğündeki "Yatırımcıların Penceresinden Ekosistem" başlıklı panelle devam edecek. Panel katılımcıları 212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız, Gamefactory Kurucusu Murat Kahraman, Onicorn Teknoloji CEO'su ve melek yatırımcı Gökhan Akar olacak.

Figopara Kurucu Ortak ve CEO'su Koray Bahar'ın "Ekosistemde Hem Yatırımcı Hem Girişimci Olmak" konulu özel oturum ile devam edecek webinarın sonraki oturumunda Para Dergisi Yazarı, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Efe İrali moderatörlüğünde "Finteklerin 2025 Gündemi" konulu panel gerçekleşecek.

Panelin konuşmacıları Sipay CPO'su Burak Sargut, Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO'su Kıvanç Harputlu ve Lidio CCO'su Sedat Dönmezer olacak.

Günün son paneli ise Para Dergisi yazarı Eyyüp Karagüllü moderatörlüğündeki "Finteklerin Gözde Dikeyleri" paneli olacak. Panelde UPT Genel Müdürü Murat Kastan ile TeamSec Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çelik yer alacak.

Vakıf Katılım sponsorluğunda gerçekleşecek 12. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi http://www.yeninesilgirisimcilik.com adresinden canlı olarak izlenebilecek.