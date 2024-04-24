120 milyar hasar ödendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, yenilenen Sigortacılık Kanunu'nun çalışmalarının haziranda tamamlanacağını belirterek, değişiklik kapsamında şirketlerin kuruluş ve ruhsatlandırma süreçlerinde ikili yapı olacağını, güvence hesabının kapsamının genişleyeceğini ve şahsi sorumlulukta bankacılığa benzer bir yapıya geçileceğini söyledi. Geçen yıl depremler ve mali bünyeleri sorunlu şirketlere müdahale olmak üzere iki önemli hadisenin gerçekleştiğini dile getiren Menteş, depremlerde başta DASK olmak üzere tüm şirketlerin özverili çalıştığını, 120 milyar lirayı aşan hasar ödemesinin yapıldığını ifade etti. Mali bünyeleri sorunlu şirketlere müdahaleye ilişkin bilgi veren Menteş, "Bu iki şirkete müdahalemiz hem üretimin durdurulması hem de portföyün tasfiyesi şeklinde oldu. Birlik yönetimiyle birlikte 120 bine yakın sigortalımızın poliçelerini yenilemiş bulunuyoruz. Bu iki negatif olay dışında sektörünüz başarılı bir yıl geçirdi" dedi.Menteş, sektörün 1.4 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaştığına, geçen seneye kıyasla yüzde 90'a yaklaşan bir artış olduğuna dikkati çekti. Menteş, öz kaynak tarafında daha fazla büyüme olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Sektörün öz kaynağı yüzde 108 artışla 153 milyar liraya ulaştı. Üretimi nominal olarak iki katına çıkardık. Adet bazında büyüme yüzde 7 seviyelerinde kaldı. 91 milyondan 98 milyona çıkan bir poliçe sayısı var. Emeklilik fonlarında 31 Aralık itibarıyla 756 milyar liralık büyüklüğe ulaşmış durumdayız. Öz kaynak kârlılığı yüzde 58'e ulaştı ve burada İSO 500 ve bankacılık sektörlerine kıyasla pozitif ayrışma görüyoruz."Menteş, otomatik katılım sisteminin revize edilerek daha kapsamlı ve ihtiyacı karşılar hale geleceğine dikkati çekerek, "Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere çok sayıda paydaş ile çalışıyoruz. Bu süreci otomatik katılım sisteminden tamamlayıcı emeklilik sistemine geçiş olarak da özetleyebiliriz" şeklinde konuştu. Katılım sigortacılığı çalışmalarında Katılım Finans Kanunu ile uyumlu şekilde alt mevzuatı hazırladıklarını belirten Menteş, ilk yönetmeliğin 2017'de yayımlandığını, bu düzenlemenin risk paylaşım esaslı bir düzenleme olduğunu ve Türkiye modeli denilen bir uygulamaya geçildiğini, yeni düzenlemede Katılım Finans Kanunu'na uygun, evrensel standartlara dönerek yeni bir Türkiye modeli sunacaklarını kaydetti.