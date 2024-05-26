120 yıllık saraya Türk imzası

Geçtiğimiz yıl ihalesini üstlendiği İspanya'nın Barcelona'ya ait dünya futbol tarihinin ikonik yapılarından Spotify Camp Nou'nun yenileme projesinin temelini atan Limak Şirketler Grubu, Barcelona'daki varlığını güçlendiriyor. Şirket, Barcelona'daki dünyaca ünlü 120 yıllık geçmişe sahip Palau de la Música Catalana'nın (Katalan Müzik Sarayı) resmi destekçileri arasına katıldı. "Limak olarak yalnız inşaatlar yapan, barajlar, köprüler, tüneller, fabrikalar yapan bir grup olmak istemiyoruz. Bu tür projelere de büyük önem veriyoruz" diyen Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, "16 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Başka ülkelere yalnızca inşaat yapmaya gitmeyeceğiz. Birlikte sanatımızı da götürmek, ana hedeflerimizden biri" dedi.UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Katalan Müzik Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Palau de la Música Başkanı Joaquim Uriach katıldı. İşbirliği kapsamında Limak, kültür mirası salonun resmi destekçileri arasında yerini aldı. Limak, Katalan Müzik Sarayı'nın çocuklar ve gençlerden oluşan kolektif koro çalışmalarıyla kapsayıcılığı ve sosyal entegrasyonu teşvik eden bir girişim olan 'Palau Vincles' programını da destekleyecek. Törende konuşan Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, grubun Türkiye'de olduğu gibi faaliyet gösterdiği ülkelerde sosyal ve kültürel yatırımlar da gerçekleştirerek toplum hayatına dokunduğunu söyledi. Şirketlerin ekonomik faaliyetlerinin toplumsal fayda çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini belirten Özdemir, "Farklı kültürlere sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle dokunuyoruz" diye konuştu. Palau de la Música Başkanı Joaquim Uriach de, "Limak tarafından kentin kültürünü desteklemek üzere seçilmekten onur duyuyoruz. Palau'nun hayatı iyileştiren kültürel ve müzikal faaliyetlerinin herkes için erişilebilir olmasını sağlayan destekçiler arasında bulunmalarını kutluyorum" dedi. Limak Vakfı tarafından yedi yıl önce kurulan Limak Filarmoni Orkestrası da bu yıl ilk kez yurtdışına çıkarak Palau de la Música'da 30 Ekim'de konser verecek.LİMAK'ın bir yıl önce temelini attığı ve Temmuz 2026'da tamamlamayı planladığı Barcelona Spotify Camp Nou Stadı Yenileme ve Geliştirme Projesi'nde de hummalı bir çalışma var. Ebru Özdemir, "Dünyada bütün stadyum yapmak isteyenler bize geliyor. Kolombiya'dan stat yaptırmak için bize geldiler, görüştük" diye konuştu. Limak Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Reşit Yıldız ise "Yatırım tamamlandığında kendi klasmanında 105 bin 414 kişi kapasitesi ile dünyanın en büyük ikinci stadı olacak" dedi. Projede birinci ve ikinci kademe tribünleri koruduklarını söyleyen Yıldız, şu bilgileri verdi: "En üstteki 40 bin kapasiteli üçüncü kademe tribünleri ise tamamen yeniden yapıyoruz. Projenin en önemli kısmı çatı yapısı. Tribünlerin üstü tamamen yeni inşa edilecek çatı ile kaplanacak. Çatı alanı yaklaşık 45 bin metrekare olacak. Çatıyı sahanın üzerinde kurup 128 halatla yerden yaklaşık 70-80 metre yukarı kaldıracağız."Halen çeşitli ülkelerden 1.550 kişinin istihdam edildiği projede Türkiye'den gelen 50 kişilik mühendis kadrosu bunuyor. Projede Türk ürünü kullanımına büyük önem verdiklerini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu: "Örneğin 27 bin ton yapısal çelik ihtiyacımız var. Bunu 2 İspanyol, 4 Türk firmadan karşılıyoruz. Türkiye'deki ve dünyadaki taşeronlarla ilişkilerimiz çerçevesinde elbette onlara da platform sağlamış oluyoruz. Türkiye için önemli bir gurur kaynağı. Burada çatı projesinde bir Türk firması var. Çok hassas imal etmeniz ve inşa etmeniz gereken bir yapıdan söz ediyoruz. Diğer projelerde olduğu gibi burada da mümkün olduğu kadar Türk ürünlerinin kullanımına özen gösteriyoruz."