122 milyon TL bütçe ayrıldı: Ada Kıbrıs için tanıtım atağı

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) 2024'te Ada Kıbrıs ile başlattığı turizm projesinde bu yıl atağa kalktı. Geçen yıldan bugüne 122 milyon TL bütçenin ayrıldığı Ada Kıbrıs projesinde hedef Türkiye'nin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşların dahi KKTC adasını görmesi. Gastronomiden sağlık turizmine, spordan tarihe adanın tüm güzelliklerinin anlatıldığı proje, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı ve Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde yürütülüyor.

THY MÜJDESİ GELİYOR

Projenin tanıtım kampanyası töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile KKTC arasında yürütülen kapsamlı iş birliğiyle, planlama, fizibilite ve tanıtım projeleriyle daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu belirterek, Ada Kıbrıs projesi kapsamında da 2024 yılından bu yana turizm ve kültür alanında tahsis edilen toplam kaynağın 122 milyon TL'ye ulaştığını anlattı.

Yılmaz, "Kampanyayla eş zamanlı yürütülen KKTC Turizm Master Planı, sektörel kalkınmanın yanı sıra kültürel mirasın korunması, sürdürülebilirlik ilkelerinin yerleşmesi ve yerel istihdamın artırılması amacıyla şekillendirilmiştir" diye konuştu. Vakıf eserlerinin tespiti, envanteri ve dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmaların da sürdüğünü anlatan Yılmaz, "Ayrıca geçmiş yıllarda uygulanan proje destekli turizm kısmi hibe programı kapsamında bugüne kadar 137 projeye yaklaşık 373 milyon lira destek sağlanmıştır. Desteklerle birçok tarihi yapı turizme kazandırılmış, alternatif turizm türleri teşvik edilmiş ve bölgesel kalkınmaya katkı sunulmuştur" ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs'a 50 yıldır ambargo uygulandığına vurgu yapan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu izolasyonlara karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda, THY ile bir toplantı yaptık. Oradan bazı müjdeler gelecek. Vatandaşlarımızın daha pratik ve daha düşük maliyetlerle uçabilmesi için THY çalışıyor."

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın 1980'lerde 3 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu, bugün sayının 35 bine çıktığını belirterek, "O tarihlerde haftada iki sefer yapılırken, şimdi ayda 600 seferle Türkiye'den vatandaşlarımızı adamıza geliyor. Türkiye'de 80 milyon yaşayan var, 10 milyon Avrupa'da yaşana Türkler, Azerbaycan'dan da 10 milyon eklesek 100 milyon potansiyel var demek. Türk vatandaşlarımızla birlikte herkesi Ada'mıza bekliyoruz" çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Ada'nın gazino adası olarak anıldığını, ancak Kuzey Kıbrıs'ın bunun çok ötesinde bir tatil merkezi olduğunun altını çizdi.

TANITIM MERKEZE ALINDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan "İktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının", her yıl düzenli güncellendiğini ve dönemin önceliklerine göre şekillendirildiğini söyledi. Ersoy, Ada Kıbrıs kampanyasının, bu yılki tanıtım faaliyetlerinin merkeze alındığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanıtım faaliyetlerinin geçen yıllarda, büyük ölçüde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye harici yurt dışı pazarlarına odaklanmıştı. Bu sene ise Kuzey Kıbrıs'ın özel talebiyle, 2025 yılı tanıtım bütçesinin önemli bir kısmının Türkiye hedef pazarı için kullanılması konusunda mutabık kalındı. 2025 yılı tanıtım bütçemizde Kuzey Kıbrıs'ın özel talebiyle Türkiye pazarı önceliklendirildi. Bu çerçevede, 40 ulusal televizyon kanalında, 959 sinema salonunda, Facebook, Instagram, YouTube gibi dijital mecralarda, en çok ziyaret edilen haber ve dizi platformlarında, Kıbrıs'ın ruhunu anlatan reklam filmlerimiz milyonlarla buluşturulacak."

KKTC DENİZ KUM GÜNEŞİN ÖTESİNDE

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada Kıbrıs projesinin, Ada'nın en ücra köşesinde yaşayanlara dokundukları bir proje olduğunu belirterek, "Ana vatanda yaşayan vatandaşlarımızın en ücra köşesindekileri de Ada'mıza bekliyoruz. Turizmde daha ileri gitmek için çalışıyoruz. KKTC, deniz, kum güneş ya da kumardan ibaret değil, Ada'mızda görülecek tarihi, kültürel birçok eserimizi var" dedi.