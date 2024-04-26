127 tonluk tohum dağıtılacak!

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu belirtti.

Atalar, "Karacadağ pirincinin özellikleri nedeniyle 2018 yılında coğrafi işaret alınarak, ürünün tescilini gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 115 çiftçi Karacadağ pirinci üretimini gerçekleştirmektedir. Bu yıl yine Bakanlığımız kaynaklarından ve çiftçilerimizin katkılarıyla tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çiftçilere çeltik tohumu dağıtıldı.