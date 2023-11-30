13 çeyrek kesintisiz büyüme

İŞ DÜNYASI

Türkiye asrın felaketi olarak tanımlanan depreme ve küresel resesyon endişelerine rağmen kesintisiz büyümeye devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5.93 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 13 çeyrek büyümüş oldu.Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi oldu. OECD'de Türkiye'yi, yüzde 5.9'luk büyüme oranıyla Kosta Rika takip etti. OECD ülkeleri ekonomilerinin ortalama büyümesi yüzde 1.7 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde AB'de ortalama büyüme yüzde 0.1 oldu.Türkiye'nin toplam milli geliri 1 trilyon 76 milyar dolarla rekor kırdı. Kişi başı milli gelirde de 2013'te 12.582 dolar geçilerek, 12 bin 614 dolarla rekor kırıldı. Yeni ekonomi yönetiminin dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, iç talebin katkısı önceki çeyreğe göre azalırken, sanayi ve inşaattaki büyüme ile birlikte yatırımlarda güçlü artış ön plana çıktı. Yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik büyüme yüzde 0.3 seviyesinde kaldı.Hanehalkı tüketimi çeyreklik bazda 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk daralmasını kaydetti. İç talep üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 daraldı. Hane halklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.2 arttı. Hane halkı tüketimi büyümeye 7.7 puanla en yüksek katkıyı verdi. Hane halkı tüketimini 3.4 puanla yatırımlar izledi.Sektörel olarak bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde inşaat ve sanayinin büyüme performansında öne çıktığı görüldü. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre inşaat yüzde 8.1, sanayi yüzde 5.7, hizmetler yüzde 4.3 ve tarım sektörü yüzde 0.3 büyüdü.Yılın üçüncü çeyreğinde yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.7 ile en hızlı büyüyen kategori oldu. Yatırımların katkısı 3.4 puan olarak kaydedildi. Üçüncü çeyrekte makine-teçhizat yatırımları bir önceki yıla göre yüzde 23.7 arttı. Böylelikle bu kategoride 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek artış izlendi. İnşaat yatırımları yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.9 ile son 4 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetti.TÜRKİYE'Yİ CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZTicaret Bakanı Ömer Bolat, yılın 9 ayında ekonomik büyümenin yüzde 4.7 olarak gerçekleştiğini ifade etti. İhracat ve yatırımlardaki olumlu seyrin sürdürülebilir büyüme yapısı açısından önemli olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye Yüzyılı'nda Bakanlık olarak, ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi. Bolat, ticaret diplomasini güçlendirme, ihracat menzili ile hacmini büyütme ve Türkiye'yi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.HEDEFİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜMEHAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 76 milyar dolar seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, "Uyguladığımız dezenflasyon programının finansal piyasalarda olumlu etkilerini gördük. Yatırımcı güveni arttı, ülkemizin risk primi düştü, uluslararası sermaye girişi başladı, rezervlerimiz güçlendi ve kur oynaklığı azaldı. Programımızın öngörüsü dahilinde büyümede daha dengeli bir kompozisyona doğru yol alıyoruz. Bir önceki çeyreğe göre özel tüketim daralırken yatırım ve ihracat artış gösterdi" dedi. Şimşek, "Uyguladığımız öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımıza, enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş ve makrofinansal istikrar sağlanıncaya kadar devam edeceğiz. Böylece sürdürülebilir yüksek büyümenin temelini güçlendireceğiz" diye konuştu.YATIRIMLAR GÜÇLENİYORSANAYİve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, büyüme oranında 3.4 puanlık katkının yatırım harcamalarındaki artıştan geldiğine dikkat çekerek, "Makine teçhizat yatırımlarının da etkisiyle yüzde 14.7 büyüyen yatırım harcamalarında son iki yıldaki en güçlü artış görüldü. 'Milli Teknoloji Hamlesi' hedefiyle hayata geçirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat politikalarımızla Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini güçlendiriyoruz" dedi.ÜRETIM HIZI ARTIYORKüresel olarak ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir dönemde Türkiye'nin üretim hızının arttığını, dünyadan pozitif ayrıştığımızı ve büyümede dengelenmeye yönelik sürecin yürüdüğünü gösteriyor. Yatırım harcamalarının ilk iki çeyrekte sırasıyla yüzde 3.8 ve 5.6 büyümesinden sonra bu dönem çift hanelere çıkarak yüzde 14.7 büyümesi de memnuniyet verici. Bir yandan enflasyonla mücadele için adımlar atılırken bir yandan da ihracat ve yatırım odaklı büyümeyi destekleyici politika adımları atılıyor.BU BÜYÜME TAKDIRE ŞAYANMİLLİekonomimizdeki pozitif büyüme eğilimi üst üste 13'üncü çeyrekte de sürerken bu dönemde G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme performansı Türkiye'nin oldu. Türkiye'nin de enflasyon sorunuyla yüzleştiği ve parasal sıkılaşma sürecinde olduğu böyle bir dönemde, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artması takdire şayan.ARALIKSIZ BÜYÜME SÜRECEKİHRACATIN büyüme rakamlarımıza desteğinin daha da artacağı dönemleri 2024'te yaşayacağız. 'Türkiye İhracatla Yükselecek' derken kast ettiğimiz pek çok başlık var. Büyüme de bu başlıklardan bir tanesi ve belki de en önemlisi. Türkiye, üretim ve ihracat öncülüğünde büyümeye aralıksız şekilde devam edecek.POTANSIYELİ ORTAYA KOYUYORTALEPLERİNher açıdan baskılandığı bir ortamda enflasyonla mücadeleden taviz vermeden 13. çeyrekte de küresel düzeyin üzerinde yüzde 5.9'luk bir başarı ülke ekonomimizin potansiyelini ortaya koymaktadır. İş insanları olarak sağlıklı ve dengeli bir büyümeyi önemsemekteyiz.