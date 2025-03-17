13 günde 1.7 trilyonluk yükseliş

22 Temmuz 2024'te 11.172 puanla kapanış rekorunu kırdıktan sonra 7 aydan uzun süredir yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, son 2 haftadaki performansıyla kayıpların önemli bir bölümünü telafi etti. 26 Şubat'ta başladığı yükseliş trendini sürdüren endeks, 28 Şubat-7 Mart haftasındaki yüzde 8.78'lik çıkışın ardından, geçen haftayı da yüzde 3.7'lik artışla tamamladı.25 Şubat'ta 9.451 puan olan endeks 13 işlem gününde yüzde 14.7 yükselerek 10.840 puanla 26 Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek kapanışa imza attı. Endeksteki yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 25 Şubat'tan bu yana 1.7 trilyon lira artarak 14 trilyon 778 milyar liraya çıktı. Şirketlerin değeri dolar bazında ise 45.1 milyar dolar artarak 404.5 milyar dolara çıktı. Borsada endeksin 8.618 puana gerilediği 5 Kasım 2024'ten bu yana yaşanan yükseliş yüzde 25.8'e ulaştı. Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri ise 2.9 trilyon lira arttı. Endeksin 22 Temmuz 2024'te 11.172 puanla kapanış rekoru, 18 Temmuz 2024'te ise 11.252 ile tarihi zirve yaptığını hatırlatan uzmanlar, bu hafta ilk hedefin rekorların yenilenmesi olduğu görüşünde.Borsa İstanbul'da 2018-2024 arasındaki 7 yılın tamamında net satış yaparak 17.4 milyar dolarlık pozisyon kapatan yabancı yatırımcılar 2025'te alımlarına devam ediyor. Ocak ayında 253.3 milyon dolarlık net alım yapan yabancılar, şubatta ise 301.2 milyon dolarla son 14 ayın en yüksek alımına imza attı. Yabancılar ayrıca Ağustos- Kasım 2021 döneminden bu yana ilk kez 4 ay art arda alım yaptı. Yabancılar kasım, aralık, ocak ve şubatta toplam 687.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Bu yılın ilk iki ayındaki net alım 554.4 milyon dolar oldu. Yabancılar 7 Mart haftasında da borsada 216.3 milyon dolarla 31 Ocak haftasından bu yana en yüksek alımı yaptı. Yılbaşından bu yana da yabancı girişi, 12 milyar doları swap, 2 milyar doları devlet iç borçlanma senetleri ve 554 milyon doları hisse senedi kanalıyla olmak üzere 14.6 milyar dolara ulaştı.Borsada BIST-30'da 25 Şubat'tan bu yana en fazla yükselen hisse senedi yüzde 44.57 ile Aselsan oldu. Bu süreçte Ülker yüzde 27.6, Kardemir D yüzde 26.6, Koç Holding yüzde 22.1 prim yaptı. 25 Şubat'tan bu yana BIST-30'da değer kaybeden tek hisse yüzde 1.8 ile Migros olurken, en az yükselen ise yüzde 3.9 ile BİM oldu. BIST-100'de de Aselsan yükselişin lideri olurken, Tekfen yüzde 40.2 ile ikinci oldu. Bu süreçte borsa genelinde en fazla yükselen ise yüzde 156 ile Dagi Yatırım oldu. 512 hissenin yükseldiği bu süreçte, 104 hisse değer kaybetti.Borsada şirketlerin toplam piyasa değeri 404.5 milyar dolara ulaşırken, piyasa değeri sıralamasında liderlik koltuğunda 16.5 milyar dolarla Garanti Bankası yer alıyor. Aselsan 14.6 milyar dolarla ikinci sırada yer alırken, Koç Holding ve Türk Hava Yolları 12.7 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Piyasa değeri 10 milyar doları aşan 7 şirket toplamda 88.5 milyar dolar değere ulaştı. Bu şirketlerin değeri TL bazında ise 3.2 trilyon liranın üzerine çıktı.Kesintisiz büyüme sürecinin 18 çeyreğe ulaşması.Enflasyonda 20 ay sonra yüzde 40'ın altının görülmesi.Art arda 3 faiz indirimi yapan TCMB'nin bu adımlarını sürdüreceği tahminleri.40 yıllık terör sorunun çözümüne yönelik atılan somut adım.Türkiye'nin küresel ve bölgesel çapta güçlenen jeopolitik konumu.AB ile ilişkilerde önümüzdeki dönemde yeni bir süreceğin başlayabileceği beklentisi.Başta Gabar ve Sakarya Gaz Sahası olmak üzere enerjide bağımsızlık hamlelerinin güçlenmesi.Bilançolarda en kötü dönemin sonuna yaklaşılmasa başlanması.Devam eden faiz düşüşüyle birlikte alternatif yatırım araçlarının getirilerinin azalması.Yabancı ilgisinin güçlenmesi, manipülasyonlara müdahale ile güvenin artması.