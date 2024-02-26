13 maddede gerçek belediyecilik: Adil, üretken, vizyoner belediyecilik geliyor

1 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarının sahadaki çalışmaları devam ederken, AK Parti yenilikçi ve öncü belediyeciliğin yeni yol haritasını ortaya koydu. Hizmet ve eser siyasetinde öncü, yenilikçi, sürdürülebilir, insan odaklı yerel yönetim anlayışının da yer aldığı 'gerçek belediyecilik' 13 maddede ele alındı.Bu maddeler arasında, Üretken Belediyecilik, Adil Belediyecilik, Erişilebilir Belediyecilik, Vizyoner Belediyecilik, Şefkatli Belediyecilik, Sürdürülebilir Belediyecilik, Yenilikçi Belediyecilik, Kalkınmacı Belediyecilik, Çağdaş Belediyecilik, Güçlü Belediyecilik, Kapsayıcı Belediyecilik, Dinamik Belediyecilik ve Vatansever Belediyecilik bulunuyor. AK Parti seçim beyannamesinde, vizyonun çerçevesi de çizildi.Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi; insan öncelikli, hizmet odaklı tahkim edilmiş anlayış; şehirlerin gecekondudan altyapıya, ulaşımdan imara kadar birikmiş sorunlarını gündeme alınarak çözüme kavuşturulması; eser ve hizmet siyasetinde yüksek standartları yakalama; prestij projelerini şehirlere kazandırmak, insanların yaşam kalitesini ve memnuniyetini yükseltmek; kent estetiğini önceleme, şehirlerin özgün mimarisini ve kimliğini koruma; katılımcılığı, kapsayıcılığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği güçlendirmek; gönül belediyeciliğini hâkim kılmak; şehirlerin tarihi mirasını koruyarak, geleneği geleceğe taşımak; İnsanların dertleriyle dertlenmek, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atmak, toplumun tüm kesimlerine dokunmak; kültür belediyeciliğinde değer üretmek için çalışılacağı taahhüt edildi.Yayaların yoğun olarak hareket halinde olduğu sokaklarda araç trafiğinin azaltılması, kaldırımların konforlu ve kısıtlama olmaksızın sürekliliğinin temin edilmesi, gece saatlerinde aydınlatma başta olmak üzere tüm tedbirlerin azami ölçüde artırılması, cep parklar, dinlenme noktaları oluşturarak yaya konforunun sağlanması gibi çözümler yaygınlaşacak. Park et/devam et gibi vatandaşların araçlarını merkezi bir lokasyonda park edip, yolculuğuna toplu taşıma, bisiklet veya yaya olarak devam edebilmesine imkân tanıyan sistemler yaygınlaşacakKORONAVİRÜS salgını, olağanüstü durumlarla karşılaşıldığında ülkelerin ve şehirlerin kendi kendine yetebilmesinin önemini net bir şekilde ortaya koydu. Son dönemde küresel iklim değişikliğinin neden olduğu mevsimsel anormallikler, aşırı hava olaylarının neden olduğu seller, taşkınlar ve yaşanan savaşlar nedeniyle gıda ve tarım güvenliğinin önemi de her geçen gün artıyor. Gerçek belediyecilik anlayışıyla, şehirlerin ihtiyaç duyduğu enerji, hammadde, su, gıda, diğer kaynak ve hizmetlerin mümkün olan biçimde kendi içerisinden karşılanmasını sağlamaya yönelik uygulama ve yatırımlar hayata geçirilecek. Tarım sektöründe teknoloji ve inovasyon içeren sürdürülebilir uygulamalar şehirlerde yaygınlaştırılacak.ÇEVRE sağlığını korumayı merkeze alan uygulamalarla orta ve uzun vadede kentsel yaşam maliyetlerini düşüren, ekolojik fayda içeren, mahalleden başlayarak yereli evrensel bir değere dönüştüren, belirli odaklar etrafında uzmanlaşan, bu uzmanlıklara göre yatırım çeken ve yatırımları yönlendiren şehirler oluşturulacak. Şehirlerin merkezleri de kalkınmaya öncülük edebilecek alanlara dönüştürülecek. Tarihi çarşılarda varlığını sürdüren geleneksel sanat ve zanaat temsilcileri teşvik edilerek, bu alanların kimliği ve ruhunu yeniden canlandırılacak. Şehirlerin tarihi merkezleri, çarşıları, meydanları ve eserleriyle bütün olarak düşünerek kültürel odaklı değer üretmesi teşvik edilecek.