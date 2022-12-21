13 tedarikçiye 878.6 milyon TL ceza

Rekabet Kurumu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar lira idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Bu kapsamda üretici-tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. 13 tedarikçiye toplam 878.6 milyon lira idari para cezası kesti. İnceleme sonucunda, soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı. İnceleme kapsamında Coca-Cola 272.1 milyon, Eti 173.2 milyon, Pasifik Tüketim 106 milyon, Pepsi 92.5 milyon, Frito Lay 87.9 milyon, Düzey Tüketim 48.1 milyon, Red Bull 25.7 milyon, Unmaş 24 milyon, Şölen 15.6 milyon, Haribo 10.2 milyon, Kent Gıda 8 milyon, Glaxosmithkline 8 milyon ve Doğanay'a 5.5 milyon TL ceza kesildi.