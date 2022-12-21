Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 13 tedarikçiye 878.6 milyon TL ceza
Giriş Tarihi: 22.12.2022

13 tedarikçiye 878.6 milyon TL ceza

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
13 tedarikçiye 878.6 milyon TL ceza
Rekabet Kurumu, 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar lira idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturmayı tamamladı. Bu kapsamda üretici-tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. 13 tedarikçiye toplam 878.6 milyon lira idari para cezası kesti. İnceleme sonucunda, soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı. İnceleme kapsamında Coca-Cola 272.1 milyon, Eti 173.2 milyon, Pasifik Tüketim 106 milyon, Pepsi 92.5 milyon, Frito Lay 87.9 milyon, Düzey Tüketim 48.1 milyon, Red Bull 25.7 milyon, Unmaş 24 milyon, Şölen 15.6 milyon, Haribo 10.2 milyon, Kent Gıda 8 milyon, Glaxosmithkline 8 milyon ve Doğanay'a 5.5 milyon TL ceza kesildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
13 tedarikçiye 878.6 milyon TL ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA