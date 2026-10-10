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Giriş Tarihi: 10.10.2026

139 ülkede 570 milyar dolarlık proje yapıldı

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139 ülkede 570 milyar dolarlık proje yapıldı
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AVRUPA Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) Genel Kurul Programı'na konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Mal ve hizmet ihracatının toplamı eylül itibarıyla yıllık 409 milyar dolar. İthalatı da eklediğimizde 865 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Bu da milli gelirimizin yüzde 50'sinden fazla bir pay oluşturmaktadır. Yani ihracat, ithalat, transit ticaret Türkiye'de gayrisafi milli hasılanın büyümesinde çok önemli bir rol oynayan önemli alanlardır" dedi. Yurtdışı müteahhitlik sektörünün bugün 139 ülkede 12 bin 900 projeyi tamamladığına işaret eden Bolat, "Yurtdışı müteahhitlik sektörümüz tam 570 milyar dolarlık ihaleleri başarıyla tamamladı. Türkiye'de 89 bin yabancı yatırım şirketi var. Bunların yüzde 63'ü Avrupalı şirketlerdir" mesajı verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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