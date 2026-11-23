Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kış sezonuna özel yurt içi uçuş kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında tek yön uçak biletleri 1.399 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yolcular, belirlenen tarihler arasında bilet alarak 27 Mart 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

BİLET ALMAK İÇİN SON TARİH 1 ARALIK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletleme işlemlerini 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor.

Kampanyalı biletlerle 27 Mart 2027'ye kadar Türkiye içindeki uçuşlarda avantajlı fiyatlardan yararlanılabilecek.

15 KİLOGRAM BAGAJ HAKKI DAHİL

SunExpress'in kampanyası yalnızca uygun fiyatlı uçak biletiyle sınırlı kalmıyor. Kampanyalı biletler kapsamında yolculara 15 kilogram bagaj hakkı da sunuluyor.

Ayrıca belirli alanlarda ücretsiz koltuk seçimi imkânı da kampanyaya dahil ediliyor.

Kampanyanın ayrıntılarına ve uçuş seçeneklerine SunExpress'in sunexpress.com internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör