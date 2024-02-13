14 ayın en düşük cari açığı

PARApolitikasındaki normalleşmeyle birlikte dengeli büyüme hedefi doğrultusunda atılan adımlar sonuç vermeye devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te ihracat ve istihdamda rekor kıran Türkiye ekonomisi, cari açığa da düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre 2023'ün aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolarla, 3.25 milyar dolar olan beklentinin altında açık verdi. Yıllık cari açık 45 milyar 150 milyon dolarla Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Yıllık cari açık Mayıs 2023'te 60.1 milyar dolara kadar çıkmıştı. O tarihten sonraki 7 ayda yıllık cari açıktaki düşüş 14 milyar 935 milyon dolara ulaştı.Cari açıkta mayıstan yıl sonuna kadar olan dönemde yaşanan düşüşte net enerji ithalatının 19.3 milyar dolar azalarak 52.7 milyar dolara gerilemesi ve net altın ithalatının 3.7 milyar dolar azalarak 25.7 milyar dolara inmesi etkili oldu. Aralık ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 162 milyon dolarlık fazla oluştu.YABANCI yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin artmasıyla Borsa İstanbul yükselişini sürdürürken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) 300 puanın altına geriledi. Risk primi 15 Ekim'de 420 puanın üzerine çıkmıştı. Borsa İstanbul'da endeks dün 9.217 puanla tarihi zirvesini yeniledi.