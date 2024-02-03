14 milyon emeklinin ek zam farkları haftaya yatıyor

SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamma ilişkin düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, zam farklarını gelecek hafta alacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibariyle 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı da 10 bin liraya yükseldi.Kök aylığı 10 bin lira olan emeklinin yeni aylığı yüzde 49.25 artışla 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın 29 bin 850 lira olacak. SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 10 bin 175 liraya çıktı. Bağ- Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak. SSK emeklilerine 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesi yapılırken, refah payı (ek ödeme) gelecek hafta hesaba geçecek.