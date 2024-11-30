15 ayda Karadeniz’den 1.9 milyar yerli gaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Enerjide tam bağımsızlık" hedefi ile keşfine öncülük ettiği Karadeniz'deki doğalgaz rezervleri ekonomiye can suyu olmaya başladı. Muhalefet, iktidarın Mavi Vatan tutkusuna yıllarca "masal" diye karşılık verirken, bugün gelinen noktada yalnızca 15 aylık bir sürede Karadeniz'de 1 milyar 857 milyon metreküplük yerli gaz üretildi.Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası'nda yaptığı 710 milyar metreküplük doğalgaz keşfi kapsamında 2023'ün son 4 ayında toplam 337 milyon metreküp üretim gerçekleşti. Bu yılın 11 ayında ise üretim 1 milyar 520 milyon metreküp olurken, üretimin gerçekleştiği 15 aydaki toplam üretim miktarı ise 1 milyar 857 milyon metreküpü buldu. Uluslararası spot piyasada bin metreküp doğalgazın bedeli 320 dolar olarak hesaplandığında bugüne kadar 21 milyar TL'ye denk gelen 600 milyon dolarlık kazanç yerli gazdan sağlandı. Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretim bugün 7 milyon metreküpe ulaşırken, hükümetin hedefi bu rakamı 2025 ilk çeyreğinde 10 milyon, 2026'da ise Türkiye'nin enerji filosunun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformunun (FPSO) devreye alınması ile 20 milyon metreküpe çıkarmak. Böylece 2026 yılında hanelerin yarısının doğalgazı Karadeniz'de karşılanmış olacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bizim Mavi Vatan dediğimiz konuya birileri 'masal' diye yaklaştı ama gördüğünüz gibi Mavi Vatan'da bir destan yazılıyor" dedi.