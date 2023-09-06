1,5 milyar doları aştı! EİB’nin ihracatı yükseldi

Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, 2023 yılının ilk sekiz aylık döneminde 12 milyar 179 milyon dolarlık ihracata imza atarken, son bir yılda yüzde 1'lik artışla ihracatını 18 milyar 122 milyon dolardan 18 milyar 289 milyon dolara taşıdı. Ağustos ayında tarım ürünlerinde ihracatını yüzde 4'lük artışla 552,8 milyon dolardan 575,9 milyon dolara çıkaran EİB üyeleri, ağustos ayında sanayi ürünleri ihracatında 847 milyon dolarlık, madencilik sektöründe ise 99,7 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydular.



DEMİR SEKTÖRÜ ZİRVEYİ PARSELLEDİ



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 9 artırarak 203 milyon dolardan 222 milyon dolara yükseltirken, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında liderliğini açık ara sürdürdü.



TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT ARTIŞ REKORTMENİ OLDU



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, 2022 yılı ağustos ayında 21 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı ağustos ayında yüzde 89'luk artışla 39,9 milyon dolara çıkararak ağustos ayında EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni oldu. Bu artış Türkiye'deki tekstil krizinden dolayı dünyanın en ucuz pamuğunun ihracatının neticesi yaşandı.



SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER ZİRVE ORTAĞI



Su ürünleri sektörünün lokomotif olduğu Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 137,8 milyon dolarlık ihracatı hanesine

yazdırdı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'ni takibini sürdürdü.



MODA ENDÜSTRİSİ MEVCUT DÖVİZ KURLARIYLA REKABETTE ZORLANIYOR



İstihdamın lokomotifi konumundaki, döviz kurlarının mevcut seyrinden en çok olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen moda endüstrisinin temsilcisi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 118 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. 2022 yılı ağustos ayı ihracatı 125 milyon dolar olan EHKİB'in ihracatındaki kayıp yüzde 5,5 olarak kayıtlara geçti.



YAŞ MEYVE SEBZE VE MAMULLERİ İHRACATI 107 MİLYONA ULAŞTI



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, ağustos ayında ihracatta başarılı bir grafik ortaya koyarak, ihracatını yüzde 8'lik artışla 99 milyon dolardan 106,8 milyon dolara taşıdı. EYMSİB'in son 1 yıllık ihracatı da yüzde 8'lik artışla 1 milyar 317 milyon dolara yükseldi.



Doğal taş ihracatında Türkiye lideri olan Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ihracatı yüzde 9,5 kan kaybı yaşarken, Türkiye'ye kazandırdığı döviz 99,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatında yaşanan tıkanıklık nedeniyle son aylarda ihracat rakamları gerileyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin ihracatı ağustos ayında toparlandı. 2022 yılı ağustos ayında 80 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan EHBYİB, 2022 Ağustos ayında yüzde 9'luk ihracat artışıyla 88 milyon dolar döviz geliri elde etti. Türkiye'nin geleneksel ihracatçı sektörlerinden Ege Tütün İhracatçıları Birliği, 79 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırarak, yıllık 1 milyar dolar ihracat hedefine bir adım daha yaklaştı.



KURU MEYVE İHRACATI YÜZDE 17 ARTTI



Kuru kayısı ve çekirdeksiz kuru üzümde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatını yüzde 17'lik artışla 58 milyon dolardan 68 milyon dolara taşıdı.



Kağıt, mobilya ve odun dışı orman ürünlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ağustos ayında 66 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen ihracat yasağıyla sarsılan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise, ağustos ayında ihracat artış hızında kan kaybetse de ihracatını yüzde 43'lük artışla 19,8 milyon dolardan 28,4 milyon dolara getirmeyi başardı.



İhracatta yatay bir seyir izleyen Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 16,9 milyon dolar ihracatla ağustos ayını geride bıraktı.



EGE BÖLGESİ İHRACATI 2,6 MİLYAR DOLAR OLDU



Ağustos ayında Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 607 milyon dolar olurken, İzmir 1 milyar 431 milyon dolarlık ihracat performansıyla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeye devam etti. İzmir'deki iki serbest bölge İzmir'in ihracatına 284 milyon 274 bin dolarlık katkı sağladı. Manisa, 2022 yılı ağustos ayında 432 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı ağustos ayında yüzde 8,5'luk artışla 470 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi illeri arasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.



2022 yılında bazı aylarda Manisa'yı geçen bir ihracat performansı ortaya koyan Denizli, 2023 yılında aynı performansı gösteremedi. Denizli'nin ağustos ayında ihracatı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6'lık düşüşle 385 milyon dolardan 367 milyon dolara geriledi. Muğla ağustos ayında 88 milyon dolarlık ihracatla Denizli'nin ardında yer alırken, Balıkesir 86 milyon dolarlık, Aydın 74,6 milyon dolarlık ihracat yaptı. Kütahya 36,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırırken, Afyonkarahisar hanesine 31 milyon dolarlık ihracat yazdırdı. Uşak ise 22 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.



"DÖVİZ KURLARI İHRACATI FRENLİYOR"



2023 yılına girerken "Hedefimiz mevcudu korumak" diyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılının üçte ikilik diliminin geride kaldığını, bu süreçte öngörülerinin birebir gerçekleştiğini, bunun altında yatan başlıca nedenin ise uygulanan yanlış ekonomik politikalar olduğunu savundu. Türkiye'nin son 1 yıllık enflasyonunun TÜİK verilerine göre yüzde 59 olduğunu ifade eden Eskinazi, "Piyasada hissedilen enflasyon üç haneli. 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonrasında gelen zamlar belimizi büktü. Son 1 yılda dövizdeki artış ise yüzde 40 civarında. Öncesinde de döviz uzun süre 18,80 civarında çakılı kalmıştı. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefimizi tutturmak istiyorsak, sağlıklı bir büyüme trendi yakalamak istiyorsak bu hedefler için her ay ihracatımızı minimum yüzde 10 artırmak zorundayız. Bizim büyüme rakamlarımızı ihracat değil, tüketim rakamları sağlıyor. İhracatımızın büyümeye etkisi eksi seviyede. Bu şartlarda ihracatçı sermayeden yemeye devam ediyor. Dünyadaki rakiplerimizde Türkiye'deki gibi bir enflasyon oranı maalesef yok. Bizim döviz bazında fiyat artışı taleplerimizi olumlu karşılamıyorlar ve başka alternatif pazarlara yöneliyorlar. Enflasyonun yakıcılığını döviz kurları söndüremezse tablo daha da kötüleşecek" dedi.