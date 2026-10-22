1.5 milyar dolarlık dev proje

Gayrimenkul sektörünün köklü markalarından Mesa, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirdiği Mesa Yenikent projesinin yeni etabını satışa çıkardı. Beş etapta toplam 4 bin konuttan oluşması planlanan projede, 843 konutluk ilk etabın ardından 300 konutluk yeni etapta satışlar başladı. 2+1'den 6,5+1'e uzanan farklı daire seçeneklerinin sunulduğu yeni etapta fiyatlar 9 milyon TL'den başlıyor. Şirket, projede 24 ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri de sunuyor. Toplam 2 milyon metrekarelik alanda geliştirilen Mesa Yenikent projesinin toplam inşaat yatırım değeri ise 1.5 milyar dolar.

5 ETAPTA 4 BİN KONUT

Mesa Holding CEO'su Mert Boysanoğlu, arsanın kamu ile bağlantısı olmadığını, özel bir şahsa ait olduğunu ve arsa sahibiyle hasılat paylaşımı modelinde anlaştıklarını söyledi. İlk etap teslimlerinin Haziran 2028'de gerçekleştirilmesinin planlandığını aktaran Boysanoğlu, Sazlıdere Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılarının tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım olanaklarının gelişmesini beklediklerini kaydetti. Boysanoğlu, ilk etabın yaklaşık sekiz ay önce satışa sunulduğunu ve 843 konutluk bu bölümde satış oranının yüzde 70'e ulaştığını söyledi. İlk 3 ayda 350 konut satıldığını söyleyen Boysanoğlu, alıcıların yüzde 60'ının oturum, yüzde 40'ının ise yatırım amaçlı satın aldıklarını kaydetti. Projeye gösterilen ilginin geliştirdikleri yaşam konseptinin alıcılar tarafından benimsendiğini ortaya koyduğunu belirten Boysanoğlu, beş etaptan oluşan 4 bin konutluk projenin 7 yılda tamamlanacağını belirtti. Boysanoğlu, yatay yerleşim anlayışıyla geliştirilen projede altyapıdan ulaşım ağına, eğitim ve sağlık tesislerinden ticari alanlara kadar farklı ihtiyaçların birlikte ele alındığını kaydetti.

1 MİLYON METREKARE YEŞİL ALAN

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel olayını da değerlendiren Boysanoğlu, "İklim şartlarıyla mücadele edemeyiz, adapte olmak zorundayız" dedi. Yapılaşma anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çeken Boysanoğlu, "Geçirimli ve geçirimsiz alan oranı yüzde 50-50 olmalı. Toprağı olabildiği kadar toprak olarak bırakmalıyız ki bu sorunlar yaşanmasın. Biz 2 milyon m2 alanın 1 milyonunu peyzaja bırakıyoruz" diye konuştu.

20 BİN BAŞVURU GELDİ

Satış öncesinde yoğun ilgi gördüklerini dile getiren Mert Boysanoğlu, projenin toplam 20 bin ön talep aldığını dile getirdi. Henüz tanıtım dahi yapılmadan birinci etapta yüzde 70 satışa ulaştıklarını ifade eden Boysanoğlu, kredi faizinin yüksekliği nedeniyle banka kanallı satışın sınırlı olduğunu, alıcılara şirket bünyesinde 36 aya kadar vade imkanı sunduklarını ekledi.

UYDUKENT TECRÜBESİ

Şirketin yeni yerleşim alanlarının gelişimindeki deneyimine dikkat çeken Mesa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, Bahçeşehir Uydukent projesini 1989'da hayata geçirdiklerini, başlangıçta 16 bin konut olarak planlanan Bahçeşehir'de bugüne kadar yaklaşık 7 bin konut inşa ettiklerini söyledi. Ankara'da Mesa Koru Sitesi'nin Çayyolu'nun, Mesa Batı Sitesi'nin ise Batıkent'in gelişimine katkı sağladığını belirten Boysanoğlu, Mesa Yenikent'in de bu birikimin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Mesa Mesken COO'su Zafer Ak ise mimari ve teknik yaklaşımda kaliteyi tasarımdan mühendislik çözümlerine, malzeme seçiminden uygulama süreçlerine kadar bir bütün olarak ele aldıklarını belirtti. Ak, peyzajı projenin başlangıcından itibaren planlamanın temel unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör