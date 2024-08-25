1.5 trilyon dolarlık e-ihracat zirvesi

Türkiye'nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması maksadıyla yeni bir adım daha atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 4-5 Eylül'de Haliç Kongre Merkezi'nde Igexx İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal, ABD, Çin, Rusya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan 30'u aşkın pazaryerinin Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Türkiye'de biraraya getireceğimiz pazaryerlerinin 1.5 trilyon dolar hacmi var" dedi. Önal, "ABD'den Amazon, Walmart, Wayfair; Rusya'dan Ozon, Wildberries; Çin'den Alibaba, Tmall, Temu, JD; Meksika'dan Liverpool; Brezilya'dan Mercado Libre; Almanya'dan Otto; Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu 11 ülkede faaliyet gösteren e-ticaret devi Jumia ve Africasokoni, Takealot; Hindistan'dan Myntra, Amazon India, Relianze Grup, AJIO; Dubai merkezli Ortadoğu'nun en büyük pazaryerlerinden olan Noon ve tabii ki Hepsiburada, Trendyol, PttAVM gibi ülkemizdeki bütün pazaryerleri burada buluşacak" dedi. 5.8 trilyon dolarlık küresel e-ticaret hacminin 2.9 trilyon dolarının dijital pazaryerlerinden sağlandığını ifade eden Önal, "Bu yılı muhtemelen 8.4 milyar dolar ile kapayacağız. Hedefimiz sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın gösterdiği e-ihracatın genel ihracattaki payını 2028'in sonuna kadar yüzde 10'a çıkarmak" diye konuştu. Zirvede Türk ürünlerinin imajı ve tanıtılmasının da amaçlandığını kaydeden Önal, "Firmalarımız kolay kolay Çin, Hindistan, Brezilya, Malezya veya Güney Afrika'ya gidemezler ama biz hepsini İstanbul'a doğru deneyimler ile getiriyoruz. Özellikle orta ve büyük ölçekli firmalarımızın yetkililerini küresel firmalarla görüştürmek istiyoruz" diye konuştu.