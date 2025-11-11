15. Türkiye Enerji Zirvesi’nde tarih belli oldu: 8-9 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek

Enerji Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sürdürülebilir enerji piyasalarını bir araya getiren ilk ve tek organizasyon olma özelliği taşıyan zirve, bu yıl "Quo vadis energy industry?/ Enerji sektörü nereye?" temasıyla Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center'da düzenlenecek.

Zirve, küresel enerji dönüşümünün şekillendiği jeopolitik gerilimler, teknolojik yenilikler, piyasa dalgalanmaları ve değişen politika ortamları çerçevesinde enerji sektörünün geleceğine ilişkin fırsatları ve riskleri ele alacak kapsamlı oturumlara ev sahipliği yapacak.

Türkiye Enerji Zirvesi'nin 1500'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyı bir araya getirmesi bekleniyor. Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak zirvenin enerji piyasalarının gelişimi ve dönüşümüne yönelik stratejik fikirlerin paylaşılmasına ve kalıcı çözümler üretilmesine katkı sunması hedefleniyor.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN KRİTİK BAŞLIKLARI ELE ALINACAK

Bu yılki zirvede enerji verimliliği, LNG piyasaları, yeşil enerji ve karbon düzenlemeleri, depolama teknolojileri, uluslararası yatırım fırsatları, dijitalleşme ve mobilitenin dönüşümü gibi sektörün geleceğini şekillendirecek başlıklar özel oturumlarda ele alınacak.

Katılımcılar, uluslararası uzmanlar ve sektör liderlerinin görüş ve deneyimlerini paylaşacağı panellerde, Türkiye ve bölge enerji piyasalarının fırsatları ile zorluklarını tartışacak.

Bunun yanı sıra enerji dönüşümünü uluslararası boyutlarıyla ele alan özel oturumlara ev sahipliği yapacak zirvenin Akdeniz Oturumu'nda, Akdeniz Bölgesi Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Direktörü Hasan Özkoç ve üye ülkelerin düzenleyici kurum temsilcileri, bölgesel enerji dönüşümü, entegrasyon adımları ve düzenleyici otoritelerin rolü üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Küresel enerji gündeminde önemli bir yer tutan LNG Oturumu, OME Hidrokarbonlar Direktörü Sohbet Karbuz moderatörlüğünde gerçekleşecek. Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) Gergely Molnar ve enerji hukuku uzmanı Ana Staniç'in katılımıyla LNG piyasalarının geleceği, jeopolitik gelişmelerin etkileri ve enerji güvenliği konuları tartışılacak.

Ayrıca, Avrupa ve Türkiye'de Yeşil Enerji ve Karbon Düzenlemeleri Oturumları'nda, Sıfır Emisyon Ticaret Birliği (ZETA), Romanya Enerji Tacirleri Derneği, Temiz Enerji Tüketicileri Derneği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri yer alacak. Bu oturumlarda, enerji geçişi hedefleri, karbon ticaret sistemleri ve yeşil dönüşüm stratejileri Avrupa ve Türkiye perspektifinden değerlendirilecek.

Bununla birlikte zirvede küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ışığında enerji sektöründeki yatırım fırsatları da ele alınacak.

Türk Enerji Sektörü İçin Uluslararası Yatırım Fırsatları Oturumu kapsamında, şirketlerin yeni piyasalarda büyüme ve çeşitlenme stratejileri ile Türk enerji sektörüne artan yatırım ilgisi değerlendirilecek. Bu oturumlarla, sektörün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.