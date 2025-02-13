1.5 yılda Mogan Gölü kadar su tasarruf edilecek

Yurt genelindeki kamu binalarını, AVM'leri ve konaklama tesislerini de yakından ilgilendiren 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde devrim niteliğinde değişikliklere gidiliyor. Düzenleme ile belli büyüklük ve tipteki yapılarda artık yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. 1.5 yılda Mogan Gölü kadar su tasarrufu hedefleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin güncellenmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelik, AVM'leri ve konaklama tesislerini de kapsayan belli yapılarda su tasarrufu konusunda birçok önemli uygulamayı zorunlu hale getirecek. Yönetmelikle, binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımından Yeşil Sertifika'ya, elektrikli araçlar için kurulacak şarj ünitelerinden engelsiz çocuk oyun alanlarına kadar pek çok başlıkta değişiklik yapılacak. Düzenleme ile belli büyüklük ve tipteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Filtreden geçirilen yağmur suyu, bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Bu adımla yıllık 6.2 milyon metreküp su tasarrufu hedefleniyor.

BOŞA GİTMEYECEK

Gri su yani duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular ise arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su sistemleri, yatak sayısı 200'den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan AVM'ler ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak. Bu şekilde binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce mevcut olan binalardaki tadilat ve benzeri inşaat ruhsatı işlemlerinde bu sistemlerin tesis edilmesi zorunlu tutulmayacak. Güncellemeyle, 2026'dan sonra inşa edilecek, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde olan yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda, yıllık yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji kazanımı ile Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği enerji kadar tasarruf sağlanmış olacak.