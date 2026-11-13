150 bin haneye elektrik sağlayacak! Bakan Kurum duyurdu: 8 ile yeni enerji santralleri kurulacak

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki Finans ve Ticaret Günü programında Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve dirençli şehir yatırımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asya Kalkınma Bankası ile imzalanan 150 milyon avroluk proje kapsamında 8 ilde güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulacağını belirten Kurum, yatırımların çevresel katkılarına ilişkin hedefleri de paylaştı.
"ARTIK TAAHHÜTTEN UYGULAMAYA GEÇELİM, NETİCE ALALIM"
Konuşmasına Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için başsağlığı dileyerek başlayan Bakan Kurum, COP31 kapsamında küresel hedeflerle yerel ihtiyaçları, finansmanla projeleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Finans ve Ticaret Günü temasının önemine dikkat çeken Kurum, iklim hedeflerinin artık somut projelere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:
"Biz hep şunu söylüyoruz. Artık taahhütten uygulamaya geçelim, netice alalım ve neticeyi alabilmek için de bilhassa ihtiyaç sahibi ülkelere finansı eriştirmemiz gerekiyor. Hakkaniyetle adaletle bu çalışmayı hep birlikte yürütmek mecburiyetindeyiz"
8 İLDE 186 MEGAVATLIK GÜNEŞ VE RÜZGAR SANTRALİ
Asya Kalkınma Bankası ile imzalanan 150 milyon avroluk yenilenebilir enerji projesinin ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Kurum, Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de güneş ve rüzgar enerji santralleri kurulmasının planlandığını açıkladı.
Projenin kapasitesi ve sağlayacağı katkılara ilişkin Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay, Malatya, İstanbul Bağcılar, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Mardin'de toplam 186 megawatt gücünde güneş ve rüzgar enerji santrallerinin kurulmasını planlıyoruz. Bu yatırımlarla yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilecek. Bu çok önemli. Biz niye temiz enerji olsun, elektrifikasyonu yakalayalım diye. İşte bunun için diyoruz. Ne elde edeceğiz? Sadece şu anlattığım proje kapsamında 120 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilecek ve yaklaşık 150 bin haneye de bu kapsamda elektrik tüketimine karşılık enerji üretilmiş olacak. Tabi çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eşdeğer olması ve aynı zamanda yaklaşık 800 milyon litre su tasarrufu sağlamasını öngörüyoruz"
Buna göre proje kapsamında yaklaşık 320 milyon kilovatsaat temiz enerji üretilmesi, 120 bin ton sera gazı emisyonunun önlenmesi ve 150 bin hanenin elektrik tüketimine karşılık enerji sağlanması hedefleniyor. Kurum, çevresel faydanın yaklaşık 6 milyon ağaca eşdeğer olacağını ve 800 milyon litre su tasarrufu öngördüklerini de bildirdi.
"YEREL YÖNETİMLERİMİZ İKLİMİN ETKİLERİNİ DOĞRUDAN YAŞAYAN KURUMLAR"
İklim değişikliğinin etkilerinin en fazla hissedildiği alanların başında şehirlerin geldiğini belirten Bakan Kurum, yerel yönetimlerin bu süreçte doğrudan sorumluluk üstlendiğini söyledi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşanan sorunlara değinen Kurum, Balıkesir'in depremle, Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerini korumayla, Trabzon'un sellerle, İzmir'in deprem ve körfez kirliliğiyle mücadele ettiğini anlattı. Antalya'da tarihin en büyük yangınlarının yaşandığını hatırlatan Kurum, Konya'da ise kuraklık ve yer altı su seviyesindeki düşüşün önemli sorunlar oluşturduğunu ifade etti.
Kurum, "Yerel yönetimlerimiz aslında bu işin etkilerini doğrudan yaşayan kurumlar" dedi.
Şehirlerin gelecek planlamasında su güvenliği, enerji, ulaşım, atık su yönetimi ve altyapı risklerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirten Kurum, "Bu sebeple dirençli şehirler meselesini kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜNYA BANKASI İLE 191 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA
Bakan Kurum, Dünya Bankası ile 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında 191 milyon avroluk alt kredi anlaşması imzaladıklarını da açıkladı. Proje kapsamında yerel yönetimlerle birlikte çeşitli yatırımların hayata geçirileceğini belirten Kurum, Konya'daki Meke Gölü ve Beyşehir Gölü için planlanan çalışmaları anlattı.
Meke Gölü'ne her yıl 1,2 milyar litre su kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Kurum, bu miktarın yaklaşık 480 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükte olduğunu söyledi.
Beyşehir Gölü için de atık su arıtma çalışması planlandığını aktaran Kurum, yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık suların arıtılmasıyla yılda 712 milyon litre suyun güvenli şekilde yeniden tabiata kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.
Kurum, Dünya Bankası ile yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğünde 'Su Güvenliği ve Verimliliği Projesi' üzerinde de çalıştıklarını belirterek, içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılması, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesinin planlandığını kaydetti.
BELEDİYELERİN ULUSLARARASI FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK
COP31 Türkiye Platformu kapsamında Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Avrupa Yatırım Bankası ile yürütülen iş birliklerine de değinen Kurum, belediyelerin uluslararası finansmana erişimi için yeni imkanlar oluşturulacağını söyledi.
IFC'nin belediyelere doğrudan finansman sağlayacağını belirten Kurum, İLBANK'ın garanti ve teknik destek mekanizmalarıyla sürece katkıda bulunacağını ifade etti. Avrupa Yatırım Bankası ile Şehir İklim Finansman Fonu kapsamında kurulacak iş birliğinin de iklim dostu kentsel altyapı yatırımlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve finansmana erişim kapasitesini güçlendireceğini dile getirdi.
"KORUNAN HER DAMLA GELECEĞE BIRAKILAN BİR GÜVENCEDİR"
Projelerin yalnızca finansal büyüklükleriyle değil, insan hayatına ve doğaya sağlayacağı katkılarla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, su ve enerji yatırımlarının gelecek nesiller açısından önemine dikkat çekti.
Kurum, "Korunan her damla kuraklıkla mücadelede geleceğe bırakılan bir güvencedir" diyerek temiz enerji üretiminin şehirlerin ekonomik gücüne ve çevresel kalitesine katkı sağlayacağını belirtti.
Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına da değinen Kurum, 455 bin iklim dirençli konuta dikkat çekti. Türkiye'nin iki yılda 14 milyon insanın yaşadığı şehirleri ayağa kaldırdığını belirten Kurum, bu süreçte merkezi yönetim, yerel yönetimler ve vatandaşların birlikte çalıştığını söyledi.
Konuşmasının sonunda COP31'in somut sonuçlar üretmesini istediklerini belirten Kurum, "Antalya'yı küresel iklim uygulamaları başkenti yapmaktır" ifadesini kullandı.