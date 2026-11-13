150 bin haneye elektrik sağlayacak! Bakan Kurum duyurdu: 8 ile yeni enerji santralleri kurulacak

Kurum, "Yerel yönetimlerimiz aslında bu işin etkilerini doğrudan yaşayan kurumlar" dedi.

Şehirlerin gelecek planlamasında su güvenliği, enerji, ulaşım, atık su yönetimi ve altyapı risklerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirten Kurum, "Bu sebeple dirençli şehirler meselesini kalkınma politikalarımızın merkezinde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA BANKASI İLE 191 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA

Bakan Kurum, Dünya Bankası ile 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' kapsamında 191 milyon avroluk alt kredi anlaşması imzaladıklarını da açıkladı. Proje kapsamında yerel yönetimlerle birlikte çeşitli yatırımların hayata geçirileceğini belirten Kurum, Konya'daki Meke Gölü ve Beyşehir Gölü için planlanan çalışmaları anlattı.

Meke Gölü'ne her yıl 1,2 milyar litre su kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Kurum, bu miktarın yaklaşık 480 olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek büyüklükte olduğunu söyledi.

Beyşehir Gölü için de atık su arıtma çalışması planlandığını aktaran Kurum, yaklaşık 5 bin hanenin günlük yaşamından kaynaklanan atık suların arıtılmasıyla yılda 712 milyon litre suyun güvenli şekilde yeniden tabiata kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kurum, Dünya Bankası ile yaklaşık 700 milyon avro büyüklüğünde 'Su Güvenliği ve Verimliliği Projesi' üzerinde de çalıştıklarını belirterek, içme suyu şebekelerindeki kaçakların azaltılması, kanalizasyon, yağmur suyu ve atık su arıtma yatırımlarının geliştirilmesinin planlandığını kaydetti.