150 yıllık rüya gerçek oldu! Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saate indi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez gündeme gelen, 2'nci Abdülhamid zamanında projesi çizilen 150 yıllık rüya, Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi tamamlandı. 6 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyol projesi ile Karadeniz ile Akdeniz bağlantısı 6 saate indi.

II. ABDÜLHAMİD HAN'IN HAYALİYDİ

1870'li yıllarda Abdülaziz döneminde Melet ırmağı çizgisini takip ettiği için 'Dereyolu' adıyla gündeme getirilen, 1877 yılında Osmanlı padişahı Abdülhamit tarafından Fransız mühendislere projesi çizdirilen ve Türkiye'nin Karadeniz ile Akdeniz Bölgelerini birleştiren 818 km'lik Karadeniz-Akdeniz yolunun son kalan Ordu etabının asfaltlanması tamamlandı.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1880 yılında projelendirilmesine rağmen savaşlar ve siyasi krizler sebebiyle bir türlü başlanılamayan, Adnan Menderes'in Başbakanlığı döneminde Sovyet tanklarının sıcak bölgelere ineceği korkusuyla NATO tarafından yapılması engellenen, ancak tüm zorluklara rağmen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatılan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz yolunun son kalan Ordu etabı, Türk mühendislerinin Ferhat misali dağları delmesiyle ulaşıma açıldı.

HİLMİ GÜLER'İN STRATEJİK PLANI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde 2008 yılında tüm zorluklara ve engellemelere rağmen 'yerel hizmet' kapsamında 'baraj yolu' olarak başlatılan tarihi Dereyolu projesi, daha sonra yine Güler tarafından Karadeniz ile Akdeniz'i birleştirecek 'ulusal bir proje' haline getirildi.

16 yıldır yapımı devam eden, 6 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren 818 kilometrelik otoyolun coğrafi şartlar sebebiyle en zorlu etabı olarak bilinen Ordu etabında tüm asfalt çalışmaları bitirildi. 88 kilometrelik güzergahta 15.1 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 viyadük yer alıyor.

"II. ABDÜLHAMİD HAN'IN 150 YILLIK RÜYASI GERÇEK OLDU"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Karadeniz-Akdeniz yolunun başlatılmasını sağlayan ve bugün Türkiye'nin kuzey ve güneyinin otoyol ile birleşmesinin öncülüğünü yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolun tamamlanmasından dolayı sevincini dile getirdi. Başkan Güler, sevincini "II. Abdülhamid Han'ın 150 yıllık rüyası gerçek oldu" sözüyle dile getirdi.

Başkan Güler, sosyal medya sayfasından şu görüşlere yer verdi:

"Karadeniz'in engebeli coğrafyasını aşmak için 25 tünel ve 330 metre uzunluğunda viyadükle yapılan tarihi projenin Ordu etabı hayata geçirildi.

Osmanlı döneminde ilk kez gündeme gelen, II. Abdülhamid Han zamanında projelendiren asrın projesi Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayarak büyük bir ticaret limanı oluşturacak.

Karadeniz Bölgesi ve Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan bu proje, aynı zamanda Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının taşınması açısından da stratejik bir önem taşıyor. 6 ili direkt, 50 ili de dolaylı yollardan ilgilendiren proje Sivas ve Kayseri'yi adeta sahil kenti yapıyor, Ordu'muzun marka değerini artıyor.

Ordu'nun geleceğe bakan vizyonuna ve Türkiye yüzyılına altın harflerle kazınacak bu büyük projeye hep birlikte tanıklık edelim"