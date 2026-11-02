1.500 megavatlık rüzgar enerjisi yarışmaları sonuçlandı! 7 proje için en iyi teklifler belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplam 1.500 megavat kapasiteli 7 rüzgar enerjisi projesi için düzenlediği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES-2026) yarışmaları tamamlandı. Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'daki projeler için gerçekleştirilen yarışmalara 11 şirket katıldı.
Bakanlıkta düzenlenen yarışmalarda kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından, 10 bin avro katılım bedeli üzerinden açık artırma usulüne geçildi. Yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50 avro/sent, taban fiyat ise 3,50 avro/sent olarak belirlendi.
YEDİ PROJEDE KAZANAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI
Yarışmaların tamamlanmasıyla projeler bazında en iyi teklifleri veren şirketler ve megavat başına katkı payları belli oldu.
Sivas RES: 320 megavat kapasite için düzenlenen ve 4 başvurunun yapıldığı yarışmada en iyi teklifi Metgün Enerji Yatırımları AŞ verdi. Şirket, 4. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 30 bin avro katkı payı teklif etti.
Balıkesir-1 RES: 140 megavat kapasiteli ve 4 başvurunun yapıldığı yarışmada Poyraz Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ en iyi teklifi sundu. Şirket, 9. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent birim fiyat ve megavat başına 42 bin avro katkı payı teklifinde bulundu.
Balıkesir-2 RES: 235 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada 4 başvuru yapıldı. Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ, 3. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 0 avro katkı payıyla en iyi teklifi verdi.
Balıkesir-3 RES: 170 megavat kapasiteli yarışmada 4 başvuru alındı. Fe Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret AŞ, 4. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent birim fiyat ve megavat başına 20 bin avro katkı payıyla en iyi teklifi sundu.
Balıkesir-4 RES: 140 megavat kapasite için düzenlenen ve 5 başvurunun yapıldığı yarışmada Fe Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret AŞ öne çıktı. Şirket, 32. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 154 avro katkı payı teklif etti.
Manisa RES: 235 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada 4 başvuru yapıldı. Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ, 4. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent birim fiyat ve megavat başına 16 bin avro katkı payıyla en iyi teklifi verdi.
Kütahya RES: 260 megavat kapasiteli yarışmada 4 başvuru alındı. Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ, 17. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 72 bin avro katkı payıyla en iyi teklifi sundu.
KATKI PAYLARI PROJELERE GÖRE DEĞİŞTİ
Yedi yarışmanın tamamında elektrik birim fiyatı kilovatsaat başına 3,50 avro/sent seviyesinde oluştu. Megavat başına katkı paylarında ise farklılık görüldü.
En yüksek katkı payı teklifi, Balıkesir-1 RES projesinde megavat başına 42 bin avro ile verildi. Bunu Sivas RES için sunulan 30 bin avro ve Balıkesir-3 RES için sunulan 20 bin avro izledi.
Balıkesir-2 RES yarışmasında katkı payı 0 avro, Balıkesir-4 RES yarışmasında ise megavat başına 154 avro olarak gerçekleşti.