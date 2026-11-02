1.500 megavatlık rüzgar enerjisi yarışmaları sonuçlandı! 7 proje için en iyi teklifler belli oldu

YEDİ PROJEDE KAZANAN ŞİRKETLER AÇIKLANDI

Yarışmaların tamamlanmasıyla projeler bazında en iyi teklifleri veren şirketler ve megavat başına katkı payları belli oldu.

Sivas RES: 320 megavat kapasite için düzenlenen ve 4 başvurunun yapıldığı yarışmada en iyi teklifi Metgün Enerji Yatırımları AŞ verdi. Şirket, 4. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 30 bin avro katkı payı teklif etti.

Balıkesir-1 RES: 140 megavat kapasiteli ve 4 başvurunun yapıldığı yarışmada Poyraz Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ en iyi teklifi sundu. Şirket, 9. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent birim fiyat ve megavat başına 42 bin avro katkı payı teklifinde bulundu.

Balıkesir-2 RES: 235 megavat kapasite için gerçekleştirilen yarışmada 4 başvuru yapıldı. Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ, 3. turda kilovatsaat başına 3,50 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 0 avro katkı payıyla en iyi teklifi verdi.