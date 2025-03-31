15.5 milyon kişiye ikramiye farkı yatacak

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi fark ödemelerine ilişkin düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle birlikte, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılan 3 bin liralık ikramiye ödemesine ek olarak 1.000 TL fark ödemesi yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren düzenleme geç yasalaştığı için emeklilere ilk etapta 3 bin TL ödeme yapılmıştı. Ancak şimdi Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan toplam 15.5 milyon kişiye 1.000 TL'lik fark ödemesi yapılacak. SGK'nın ödeme takvimi henüz resmi olarak açıklanmasa da, fark ödemelerinin Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından yapılması bekleniyor. Kurumun önümüzdeki günlerde detaylı bir ödeme takvimi açıklaması öngörülüyor. Yapılan bu düzenlemeyle, emeklilerin ekonomik olarak bir nebze olsun rahatlaması hedeflenirken, fark ödemelerinin de tüm hak sahiplerinin banka hesaplarına doğrudan yatırılması planlanıyor.